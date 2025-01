Abstimmung im Bundestag mit AfD - Tausende protestieren gegen CDU-Anträge vor Konrad-Adenauer-Haus

Do 30.01.25 | 18:59 Uhr

Bild: rbb/Bruno Dietel

Am Tag nachdem die CDU gemeinsam mit der AfD einen Migrationsantrag im Bundestag beschlossen hat, wird vor der Geschäftsstelle in Berlin demonstriert. Auch in einem Kreisbüro gab es eine Konfrontation mit Aktivisten.

Am Donnerstagabend haben sich mehrere tausend Menschen zu einer Demonstration vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Tiergarten versammelt. Sie wollen gegen den von der CDU eingeschlagenen Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik demonstrieren. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort und hat viele Straßen um die Geschäftsstelle abgesperrt. Sie sprach bereits gegen 19 Uhr von 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, erwartet waren rund 4.000 gewesen. rbb-Reporter vor Ort berichten weiterhin von einem starken Zulauf zur Demo. Die Klingelhöferstraße ist von der Spreebrücke bis Ecke Tiergartenstraße gesperrt. Aufgerufen zur Demonstration hatte das Bündnis "Zusammen gegen rechts". Vor Ort vertreten sind unter anderem Organisationen wie die "Omas gegen rechts". Sie demonstrieren gegen die migrationspolitischen Pläne von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz.

picture alliance/dpa/Axel Heimken Regierender Bürgermeister von Berlin - Wegner will AfD-unterstütztes Gesetz im Bundesrat ablehnen Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag will ein Gesetz zur Verschärfung der Migrationspolitik durchdrücken - wenn es sein muss mit Hilfe der AfD. Das stößt nun auf deutliche Kritik, auch bei der Berliner CDU.

Kritik gegen Merz' Tabubruch auch aus der Politik

Merz hatte am Mittwoch einen Antrag zu einer deutlichen Verschärfung der Migrationspolitik in den Bundestag eingebracht, einen sogenannten "Fünf-Punkte-Plan." Der Antrag war nur dank der Stimmen der AfD angenommen worden. Ein Vorgang, der bereits im Vorfeld absehbar war und deshalb von vielen als Zusammenarbeit mit der als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte AfD gewertet wurde. Ein Tabubruch in der deutschen Politik, für viele der Fall der vielzitierten "Brandmauer" gegen rechts, zu der sich die CDU zuvor immer wieder bekannt hatte. Merz bekam dafür auch aus der Politik viel Kritik. Die Fraktionen von SPD und Grünen zeigten sich entsetzt, aber auch CDU-Politikerinnen und Politiker von außerhalb des Bundestags, wo nur eine Fraktionsmitglied gegen den Antrag stimmte, kritisierten den Vorgang. Unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und die langjährige Kanzlerin Angela Merkel. Von Experten wird Merz' Vorhaben zudem als vermutlich rechtswidrig eingestuft. Er würde gegen EU-Rechte und das Grundgesetz verstoßen und habe kaum eine Chance auf Umsetzung, heißt es. Bereits am Mittwochabend hatte es spontane Demonstrationen gegen die CDU-Politik gegeben.

dpa/Patrick Pleul Abstimmung im Bundestag - Was der Gesetzentwurf der Union in der Region verändern könnte Der Bundestag wird über einen Gesetzentwurf abstimmen, der die Begrenzung der Einwanderung fordert. Die Forderungen hätten Auswirkungen auf die Grenze zu Polen - und auch die Aussetzung des Familiennachzugs würden die Region betreffen. Von Anna Bordel

Bündnis "Widersetzen" besetzt Charlottenburger CDU-Büro

Am Donnerstagnachmittag hatten Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Widersetzen" ein CDU-Büro im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf besetzt. Michael Klein, der Kreisgeschäftsführer der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf, bestätigte den Vorfall gegenüber rbb24. Die Aktivisten seien gegen 16:30 Uhr in das Büro eingedrungen, hätten Wahlplakate und -Flyer entwendet und "herumgeworfen". Die Mitarbeiter hätten sich bedrängt gefühlt. Die Aktivisten sollen ein Treffen mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner gefordert und das Büro erst nach Eintreffen der Polizei wieder verlassen haben. Eine Sprecherin der Gruppe sagte: "Friedrich Merz braucht für seine Politik die Stimmen der AfD. Ohne Not macht er sich somit zum Steigbügelhalter der Faschisten." Dem wolle man sich widersetzen: "Wenn die CDU bereit ist, Unterstützung der Faschisten anzunehmen, hat sie unseren Widerstand verdient. Wir sind die Brandmauer." Wie das Bündnis selbst mitteilte, seien 50 Aktivisten an der Aktion beteiligt gewesen.