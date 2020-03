Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Das geht aus einem Beschlusspapier von Bund und Ländern hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Berlin vorlag.

Weiter sollen Restaurants und Gaststätten unverzüglich schließen - wo dies noch nicht der Fall sei. "Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause", heißt in dem Beschluss. Eine entsprechende Regelung gilt in Berlin bereits seit diesem Sonntag . In Brandenburg durften Restaurants und Gaststätten bislang noch öffnen, das wird sich nun ändern.

Welche Schritte sich aus diesem gemeinsamen Konzept für Brandenburg ergeben, wollen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Sonntagabend (ab 19 Uhr im rbb-Fernsehen und im Livestream auf rbb|24) bekanntgeben. Der Berliner Senat will sich am Sonntagnachmittag über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie austauschen.

Die in Berlin und in anderen Ländern bereits verschärften Ausgangsbeschränkungen wurden am Sonntag weitgehend eingehalten. Die Berliner Polizei verzeichnete so wie die Kollegen in Bayern nur vereinzelte Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. Generell seien die Menschen diszipliniert und hielten sich an die Auflagen, ergaben Nachfragen bei den bayrischen Polizeipräsidien am Sonntagmorgen. Bei den Verstößen handelte es sich demnach um Einzelfälle.

Auch in Berlin registrierte die Polizei am Wochenende weniger Personen auf den Straßen. "Unglaublich viele Menschen haben den Ernst der Lage offenbar erkannt", twitterte die Polizei. Wer doch angesprochen werden musste, habe verständnisvoll reagiert. Schon am Samstag hatte die Polizei bei eisigem Wind und 6 Grad spürbar weniger Menschen in der Hauptstadt registriert.