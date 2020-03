Im Park Spazieren ist erlaubt, Verweilen auf der Parkbank oder Wiese aber nicht. Am Wochenende führte diese Corona-Schutzregel in Berlin bei vielen zu Verdruss. Auch Grünen und Linken geht das zu weit, doch der Innensenator und die Polizeichefin winken ab.

Auch Slowik sagte, der Grundsatz heiße, zu Hause zu bleiben - und nicht, es sich draußen gemütlich zu machen. "Das ist der Sinn des Ganzen." Wenn viele Tausend Menschen alleine, zu zweit oder in der Familie spazierengehen und Picknicke machen, komme es an Eingängen zu Parks zu Engpässen und Rückstaus. "Wenn wir das alle tun, wenn das viele tun, dann wird es doch zu eng."

Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) will nach eigener Aussage an den bestehenden Regeln festhalten. Eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise halte er noch nicht für angezeigt, sagte er der "Berliner Zeitung". "Es ist zu früh, etwas anzukündigen", so Müller. "Aber wir besprechen das jetzt schon mit Gewerkschaftern, Unternehmern und Medizinern."

Er sei fest überzeugt, so Müller: "Es gibt keinen Stichtag, an dem alles wieder ist wie zuvor. Wir werden den Alltag schrittweise wieder hochfahren. Und wir werden auch danach mit Regeln leben müssen - zum Beispiel in Büros, Unternehmen und Verwaltungen, wo viele Menschen zusammenarbeiten." Ein Datum politisch zu setzen, halte er für fatal, so Müller. "Das Entscheidende ist die Einschätzung von Experten. Wenn Mediziner sagen: Jetzt haben wir eine Verlangsamung der Infektionswelle erreicht, mit der wir gut weiterarbeiten können mit unserer Infrastruktur - dann können wir über Lockerungen sprechen."