Mohammed vertritt eine Schülerin, die durch das Festhalten an den Abiturterminen ihr Recht auf Chancengleichheit verletzt sieht. Darüber hatte die rbb-Abendschau am Freitag berichtet. Seine Klientin wohne mit ihren Eltern zusammen in einer kleinen Wohnung und habe keine Ruhe, so der Anwalt: "Normalerweise würde sie ausweichen auf eine Bibliothek, die sind geschlossen. Sie muss also in der Wohnung lernen - und ist im Vergleich zu anderen Schülern, die ein eigenes Kinderzimmer und einen Schreibtisch haben, weit unterlegen."