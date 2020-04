M. Ludwig Berlin Lichtenberg Mittwoch, 22.04.2020 | 16:56 Uhr

Ich arbeite als Leasingpflegekraft (Springer), so wie 5% des gesamten berliner Pfleges, in diversen Kliniken. Wenn irgendwo, auf den unterschiedlichen Stationen, in den unterschiedlichen Fachbereichen, Not am Mann/Frau ist, werden ich und meine Kollegen durch unsere jeweilige Firma aktiviert. Wie werden wir als Leasing-Pflegekräfte von der Prämie profitieren? Wir arbeiten immer da wo es brennt... immer auf Abruf!

Wird man diese Corona-Prämie dann (mit Kopie Arbeitsvertrag o. ä.) an öffentlicher Stelle beantragen können? Wäre toll wenn der rbb das mal in Erfahrung bringen könnte.