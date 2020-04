Aufsichtsrat will Flughafen Tegel vorübergehend schließen

Passagiereinbruch in der Corona-Krise

Die Grenzen sind dicht, an Urlaubs- oder Geschäftsreisen ist derzeit nicht zu denken: In der Corona-Krise ist der internationale Flugverkehr massiv eingebrochen. Der Aufsichtsrat der Flughafen Gesellschaft Berlin Brandenburg will deshalb zeitweise Tegel vom Netz nehmen.