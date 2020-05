C. Müller Berlin Mittwoch, 06.05.2020 | 22:06 Uhr

Doch ich schon, aber es ist paradox, dass sich bespielsweise 2 vierköpfige Familien treffen dürfen oder Mannschaften wieder Fußball spielen dürfen und der Singlemensch = 1 Haushalt in der Hauptstadt (Anteil an Alleinlebenden in Berlin?) sich trotzdem weiter mit minimalem sozialen Kontakt begnügen darf. Ich will gar keine Parties, sondern nur einen netten Abend unter freiem Himmel mit Freunden mit Grill. Ich hole auch gern den Zollstock raus um 1.5m Abstand einzuhalten. Ich bringe auch eigenes Geschirr mit. Ich finde 5 Menschen wäre eine schöne Regelung gewesen. Aber so bleibt ein weiterer Monat ohne all das. It's a long way.