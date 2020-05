Der Landeselternrat Brandenburg fordert eine Wahlmöglichkeit für Schüler, die jetzt Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA) schreiben müssen. Der Vorsitzende des Elternrats, René Mertens, sagte am Montag im rbb, die Prüfungsbedingungen seien ungerecht. An einigen Schulen liefen die Vorbereitungen in der Corona-Krise gut, an anderen nicht.