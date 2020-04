DPA/Arne Dedert Audio: Radioeins | 27.04.2020 | Dominik Lenz | Bild: DPA/Arne Dedert

Nach Corona-Pause - Zehntklässler sind zurück an den Schulen

27.04.20 | 12:57 Uhr

Sechs Wochen war der Schulbetrieb in Berlin und Brandenburg wegen der Corona-Pandemie unterbrochen. Am Montag sind nun zuerst die Zehntklässler an die schulen zurückgekehrt. Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus.



In Berlin und Brandenburg sind am Montag die Zehntklässler an die Schulen zurückgekehrt. Erst in der Woche darauf sollen dann auch andere Jahrgangsstufen wieder unterrichtet werden. Aber so wie vor der Schließung Mitte März wird es nicht mehr sein. Sie alle müssen sich umgewöhnen: Klassen werden geteilt unterrichtet, Schülerinnen und Schüler müssen Abstandsregeln einhalten - auf dem Pausenhof genau wie im Klassenzimmer. In Berlin soll der Unterricht hauptsächlich in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache erfolgen. In der Hauptstadt wurden die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA), der für Zehntklässler vorgesehen ist, weitgehend abgesagt. In Brandenburg finden sie hingegen statt.

GEW fordert langsame Rückkehr zum Normalbetrieb

An den Schulen dürfte Unterricht im Schichtsystem für längere Zeit zum Normalfall werden. Die bisherigen Klassen werden dann geteilt und die Gruppen entweder räumlich oder zeitlich getrennt unterrichtet. Das stellt in Berlin viele Schulen vor erhebliche organisatorische Probleme. Denn je nach Modell nimmt der Bedarf an Klassenräumen und betreuenden Lehrern erheblich zu. Je mehr Schüler wieder da sind, umso aufwendiger wird das Ganze. Und viele Lehrer dürfen gar nicht unterrichten - weil sie selbst zur Risikogruppe gehören, was das Unterrichten im Schichtsystem zusätzlich kompliziert macht. Für den Schulstart erwartet der Berliner Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Tom Erdmann, deshalb eine Reihe praktischer Probleme. Es werde regelmäßig Verstöße gegen das Abstandsgebot geben. "Das muss man einkalkulieren. Und damit steigt auch das Infektionsrisiko. Und entsprechend wird man die Schulöffnungen nur sehr langsam vollziehen können, um die Chance zu haben gegenzusteuern."

Neuköllner Schulleiter hält Prüfungen für gut durchführbar

Ende vergangener Woche hatten einige Schulleiter sowohl in Berlin als auch in Brandenburg auf die komplexen Herausforderungen der Schulöffnung hingewiesen und ihrem Unmut Luft verschafft. Es gibt aber auch durchaus Freude, über die Rückkehr zu einem kleinen Stück Normalität.

Der Schulleiter der Röntgenschule in Berlin-Neukölln, Detlef Pawollek, sagt dem rbb-Inforadio am Montag, dass er die Abstandsregeln für die Präsentationsprüfungen seiner Zehntklässler für gut umsetzbar halte. Bei den Prüfungen am 7. Mai würden sich maximal 16 Schüler gleichzeitig im Schulgebäude aufhalteno. Der Zehner-Jahrgang an seiner Schule sei mit 75 Jugendlichen jedoch vergleichsweise klein. Die Röntgenschule habe 16 Liter Desinfektionsmittel bekommen. "Ob das ausreichen wird, können wir aber überhaupt nicht abschätzen", sagte er. Die Schule stehe momentan mit dem Bezirksamt darüber in Kontakt, ob die zwölf Räume, die für die mündlichen Prüfungen genutzt werden, vom Putzpersonal besonders gereinigt werden können. Der Schulleiter befürchtet für seine Schülerinnen und Schüler keine Langzeitfolgen durch die Corona-Krise. Von vier bis sechs Wochen Unterrichtsausfall "geht die Welt nicht unter". Die Schüler bräuchten aber bald wieder einen normalen Rhythmus. Ein Drittel der Schüler sei in den letzten Wochen nur schwer oder gar nicht erreichbar gewesen.

Reinigungspersonal im Dauereinsatz

Die Senatsbildungsverwaltung kennt die Sorgen der Eltern und der Schulleitungen, die Unsicherheit bei allen Beteiligten. Orientierung soll ein neuer "Musterhygieneplan" geben. Danach wird es an den Schulen vorübergehend Sportunterricht nur noch in sehr eingeschränkter Form geben, Chor- und Theaterproben gar nicht mehr. Groß geschrieben wird dagegen das Thema Hygiene und Gesundheitsschutz. Die Reinigungskräfte in den Schulen sollen zum Beispiel Tische, Türklinken und Fenstergriffe, Treppen- und Handläufe sowie Lichtschalter in stark frequentierten Bereichen mehr als einmal täglich säubern. Und die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, sich regelmäßig die Hände mit Seife zu waschen, um dem Virus möglichst keine Chance zu geben, den Schulbetrieb bald wieder lahmzulegen.