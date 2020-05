Innerhalb weniger Wochen wurde in der Berliner Messe ein zusätzliches Corona-Behandlungszentrum aufgebaut - in der Hoffnung, dass es nie gebraucht wird. Nun bemängeln Kritiker, es würden Personal und Ausrüstung fehlen. Von Sebastian Schöbel

Das Corona-Behandlungszentrum in der Berliner Messe soll nächste Woche mit 84 Betten an den Start gehen. Das bestätigte Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) am Freitag dem rbb. Man liege zeitlich "absolut im Plan", sagte Matz. Bei der abschließenden Begehung und Überprüfung kommende Woche durch die Gesundheitsbehörden des Bezirks rechne er mit keinen Probleme. Projektleiter Albrecht Brömme sagte dem rbb: "Ich bin froh, dass das Behandlungszentrum mit allen behördlichen Weihen versehen betriebsbereit ist."

Matz wies Kritik zurück, wonach das Behandlungszentrum nicht mit der vollen Kapazität von 488 Betten in Messehalle 26 und 322 Betten in Halle 26 einsatzbereit sei. Die Bauabnahme sei bereits am 11. Mai erfolgt, die Ordnungsbehördliche Genehmigung des Landesamt für Gesundheit und Soziales am 18. Mai. Ausstehend sei nun lediglich die routinemäßige Abschlussprüfung durch das Gesundheitsamt, damit die Betten formal auch belegt werden dürfe. Zuvor hatte unter anderem der "Tagesspiegel" über die fehlende Betriebserlaubnis berichtet.



Es sei immer klar gemacht worden, so Matz, dass man das Zentrum stufenweise in Betrieb nehmen werde, angepasst an den Bedarf in der Corona-Pandemie. "Es ist ja gar nicht sinnvoll, für alle Betten permanent das Personal vorzuhalten und alle Medikamentenkühlschränke zu befüllen, so lange wir genau wissen, dass wir es im Moment gar nicht in Betrieb nehmen müssen." Die Zahl der Betten sei je nach Bedarf erweiterbar, so Matz: Das Behandlungszentrum ist in einzelne Abteilungen aufgeteilt, die sukzessive in Betrieb genommen werden können. "Es ist für den Notfall und im Notfall auch kurzfristig betriebsbereit."