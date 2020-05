In der Debatte über den geplanten Nachtragshaushalt in Berlin bahnt sich innerhalt der SPD ein Konflikt an. Fraktionschef Raed Saleh will die Corona-Krise allein über Kredite finanzieren, die langfristig in den kommenden 20 bis 30 Jahren getilgt werden sollten. Das steht in einem internen Strategiepapier, das dem rbb vorliegt.

Saleh wendet sich in seinem Papier dagegen, die politischen Projekte der Koalition wegen der Neuverschuldung wieder zur Debatte zu stellen oder zu verschieben. Als Beispiele nennt er die Verkehrswende, Klima- und Umweltschutz oder die Liegenschaftspolitik. Der SPD-Fraktionschef lehnt es außerdem ab, zur Finanzierung die Rücklagen der Bezirke zu verwenden und fordert eine deutliche Ausweitung der Hilfen für den Mittelstand.