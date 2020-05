Berlin fehlen in den nächsten Jahren gut acht Milliarden Euro

Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben der Berliner Wirtschaft einen harten Schlag versetzt. Das schlägt sich auch in den Steuereinnahmen nieder: Bis 2023 werden geschätzt gut acht Milliarden Euro weniger eingenommen als geplant.

Allein in diesem Jahr wird demnach ein Ausfall von 3,05 Milliarden Euro erwartet, im kommenden Jahr sind es voraussichtlich 1,65 Milliarden Euro weniger. "Damit findet wie in der Finanzkrise 2008/2009 eine dauerhafte Absenkung des Wachstumspfades statt", sagte Kollatz. "Das frühere Einnahmenniveau wird nicht mehr erreicht."

Die Corona-Krise reißt ein riesiges Loch in den Berliner Haushalt. Der Arbeitskreis Steuerschätzung rechnet damit, dass bis 2023 gegenüber den bisherigen Planungen 8,35 Milliarden Euro weniger Steuergelder fließen. Das teilte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Freitag mit.

Im Abgeordnetenhaus besteht fraktionsübergreifend Einigkeit, dass neuen Schulden unausweichlich sind, um die Einnahmeausfälle für die kommenden zwei Jahre zu finanzieren. Die Frage allerdings, wo und in welchem Umfang gespart werden kann, ist noch nicht beantwortet.

Klar sei auch, dass keinerlei Spielräume für zusätzliche Ausgaben vorhanden seien. Stattdessen müssten alle Positionen des Haushalts geprüft werden, so Kollatz. Im weiteren Pandemieverlauf könne eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen und damit finanziellen Lage nicht ausgeschlossen werden.

Angesichts der Einbrüche seien neue Schulden unvermeidbar, so Kollatz. Vor einigen Wochen hatte er eine Größenordnung von fünf Milliarden genannt .

In einem ersten Nachtragshaushalt für 2020, den das Abgeordnetenhaus in zwei Wochen beschließen will, sind bereits pandemiebedingte Mehrausgaben von drei Milliarden Euro vorgesehen. Voraussichtlich im Juni soll es dann einen zweiten Nachtragsetat geben, der die Ergebnisse der Steuerschätzung und die neuen Schulden berücksichtigt.

Berlin hat seit acht Jahren keine Kredite mehr aufgenommen und die Schuldenlast schrittweise auf den - im Bundesvergleich immer noch hohen - Wert von 57 Milliarden Euro zurückgeführt. Ein Anstieg um fünf Milliarden auf 62 Milliarden Euro würde bedeuten, dass der einstige Rekordwert von 62,9 Milliarden Euro Schulden fast wieder erreicht wäre.

Der deutschen Wirtschaft steht die schwerste Rezession seit dem Bestehen der Bundesrepublik bevor, hieß es von der Finanzverwaltung. Erstmals seit der Finanzkrise sinken die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Die Steuerschätzer rechnen nach Angaben vom Donnerstag damit, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern reinkommen als im vergangenen Jahr - ein Minus von mehr als zehn Prozent.