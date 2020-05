Erneut protestierten am Samstag vor der Volksbühne in Berlin bei der sogenannten "Hygiene-Demo" mehrere Hunderte Menschen gegen die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie. Mehr als 300 Polizisten waren im Einsatz.

Gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben in Berlin erneut zahlreiche Menschen demonstriert. Am Samstagnachmittag waren nach Angaben einer Polizeisprecherin bis zu 300 Menschen zur gleichen Zeit auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte. Die Demonstranten hatten sich erneut zu einer sogenannten "Hygiene-Demo" vor der Volksbühne versammelt.

Vereinzelt sei es zu Freiheitsbeschränkungen gekommen, etwa um die Identität der Anwesenden festzustellen. Rund 350 Polizisten waren demnach im Einsatz. Am späten Nachmittag waren laut einer Polizeisprecherin weiter mehrere Hundert Menschen im Umfeld des Rosa-Luxemburg-Platzes unterwegs.