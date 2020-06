Was Ende März als eine kleine Demonstration mit etwa 40 Teilnehmern in Berlin begann, hat sich zu einer Protestbewegung gegen die Corona-Beschränkungen, die Regierung und Behörden entwickelt. Die Corona-Krise war für die "Hygiene-Demos" so etwas wie eine Geburtsstunde. Woche für Woche kamen mehr Menschen zusammen. Trotz Versammlungsverboten und Abstandsregeln.

Die Filmemacher Silvio Duwe und Marcus Weller zeigen in ihrer Recherche für ARD-Kontraste , wie massiv sich der Charakter der sogenannten "Hygiene-Demos" verändert hat. Zu Beginn der Proteste Ende März stand die Angst vor den Corona-Einschränkungen im Vordergrund, erklärt Thomas Kliche, Professor für Gesellschaftspsychologie. Am Anfang hätte eine Art "astreine marxistisch-trotzkistische Gesellschaftsanalyse und Kritik" gestanden. "Das hat sich schnell geöffnet für rechtsextremistische und verschwörungstheoretische Außengruppen", erklärt Kliche.

Diese Entwicklung macht auch eine Umfrage deutlich, die das ARD-Politikmagazin Kontraste bei der Infratest-dimap in Auftrag gegeben hat. Verschwörungsideologien sind weit verbreitet, zeigen die Auswertungen der Befragten: 17 Prozent gaben an, dass sie die Corona-Krise für einen Vorwand der Politik halten, um die Freiheitsrechte dauerhaft einzuschränken.

Doch der Mehrheit der Befragten macht diese Entwicklung auch Sorgen. So gaben in der Umfrage fast zwei Drittel an, dass sie in Verschwörungsmythen eine wachsende Gefahr für die Demokratie sehen. 29 Prozent hingegen gaben an, dass sie diese nicht für demokratiegefährdend halten. Bei der Studie sind nach einer repräsentativen Zufallsauswahl 500 Menschen befragt worden.