Über Lautsprecher appelliert die Polizei betont höflich an die Protestierenden, erinnert fast flehentlich an die gesundheitlichen Folgen des entfesselten Massenprotests - und wird dafür verhöhnt, ausgelacht und ausgepfiffen. Diese öffentlichkeitswirksame gewaltsame Selbstermächtigung der organisierten Covidioten verhindert allerdings ihren langfristigen Erfolg: Die Polizei ändert fortan ihre Taktik, ermöglicht angemeldete Kundgebungen mit Abstandsregeln, geht aber konsequent gegen unkontrollierten Protest vor.

Inzwischen hat an einigen Orten die AfD den Protest gekapert. Vor dem Brandenburger Tor, wo sie ohne Parteilogo protestiert, in Cottbus, wo sich AfD-Funktionäre als Bürgerinitiative tarnen oder zuletzt auch in Stuttgart, das bis zum vergangenen Wochenende als Hauptstadt der Corona-Proteste galt. Bis sich auch dort die AfD mit einer eigenen Kundgebung an die Spitze des Protests setzte, der noch am selben Tag in sich zusammen fiel.