Das Verfassungsgericht Brandenburg hat die Maskenpflicht bestätigt und die Versammlungsregeln angepasst: Die Maskenpflicht sei vorläufig hinzunehmen, entschieden die Richter am Mittwoch.

Die AfD-Landtagsfraktion hatte sich gegen die beiden Regelungen der Corona-Verordnung mit einem Eilantrag und einer Klage gewandt. Sie hatte gefordert, die Maßnahmen sofort aufzuheben und begründete ihren Antrag mit der niedrigen Zahl von Neuinfektionen im Land. Über die Klage will das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zeigte sich überrascht von der Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes. "Bisher hatten wir noch nie eine Niederlage kassiert", sagte sie am Mittwoch im rbb in Bezug auf die Aufhebung der Versammlungsregel. Allerdings wäre die Regelung ohnehin bei der nächsten Verordnung der Landesregierung gefallen, so Nonnemacher im Interview bei Brandenburg Aktuell.