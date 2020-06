Mathias Berlin Freitag, 26.06.2020 | 13:41 Uhr

Der MP von NRW, Armin Laschet, warnte am Dienstag davor, "Urlauber aus dem Kreis Gütersloh zu stigmatisieren."

Und weiter: "Die Botschaft an alle, die jetzt auf Gütersloh schauen: Es sind außerhalb der Beschäftigten in der Fleischindustrie so gut wie keine Fälle bisher bekannt" (Tagesthemen)

(Link: https://www.tagesschau.de/inland/lockdown-guetersloh-warendorf-103.html)



Dieses Hin und Her macht die Menschen verrückt: Lockdown ausrufen --> Relativieren ("so gut wie keine Fälle") --> Einreise ablehnen (Bayern, Brandenburg, MV)



Das sind eindeutig Anzeichen von Hilflosigkeit bei den Politiker*innen, die sich wohl verrannt haben und nicht viel mehr als Aktionismus zu bieten haben, der die ganze Misere noch verschärfen wird.

Die von Laschet genannte Stigmatisierung sät bei den Menschen zu Zwietracht und führt zu latenter Aggressivität.



Konkret: Welche Anzahl von Leuten aus Gütersloh erwartet Brandenburg denn in nächster Zeit, um ein derartiges Politikum zu rechtfertigen.