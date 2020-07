Auch aus Berlin kam Widerstand. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) betonte am Mittwoch in einem rbb-Interview, lokale Ausreiseverbote für Regionen mit Corona-Ausbrüchen seien zwar sinnvoll. Doch für Berlin sei das nach ihrer Einschätzung nur schwer umzusetzen. "Die Bezirke haben die Größenordnung von Landkreisen in anderen Bundesländern. Da kann man natürlich keine Reisebeschränkungen verhängen", so Kalayci. Vielmehr sollten Menschen, die in Hotspots lebten, zuhause blieben. Das sei klarer und einfacher, als wenn alle anderen Bundesländer Einreisesperren verhängen müssten.



Auch das Brandenburger Gesundheitsministerium hatte sich für ein möglichst lokales Vorgehen stark gemacht. Landkreise und kreisfreie Städte müssten effektive Schutzmaßnahmen treffen, sobald die Zahl der Neuinfektionen die kritische Marke erreiche, erklärte Staatssekretär Michael Ranft am Dienstag in Potsdam. Dabei können etwa Corona-Tests und eine 14-tägige Quarantäne angeordnet werden wie im Fall der Kita in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), wo nach der Infektion einer Mitarbeiterin hunderte Menschen getestet wurden.



In dem Beschluss von Bund und Ländern heißt es nun, zu einer Beschränkung von Ein- und Ausreise solle nur dann gegriffen werden, wenn kein "milderes Mittel" zur Verfügung steht. Die erste Maßnahme bei einem Ausbruch solle es immer sein, "Kontakt- und Ausbruchscluster" zu isolieren. Als Beispiele für solche Infektionscluster nennt das Papier "Unternehmen, Einrichtung, Freizeitgruppe, Glaubensgemeinschaft, Familienfeier". Hier sollten zunächst die "bewährten Maßnahmen Quarantäne, Kontaktnachverfolgung und Testung" ergriffen werden.