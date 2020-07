Zuletzt haben manche Kitas in Berlin Gesundschreibungen für Kinder verlangt, die nach überstandener Erkältung in die Einrichtung zurückkehren wollten. Jetzt stellt die zuständige Senatorin klar: Ein Attest ist nicht nötig. Gefragt sind allerdings die Eltern.

Die Berliner Bildungsverwaltung hat sich nach großer Verunsicherung unter vielen Eltern und Kita-Trägern nochmals per Brief an die Betroffenen gewandt. Sobald ein Kind nach einer überstandenen Erkältung mit Corona-ähnlichen Symptomen zurück in die Kita kommt, müssen demnach Eltern keine Gesundschreibung bei Kinderärzten beschaffen.

In dem Schreiben, das Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bereits am Freitag an die Kitaträger in Berlin geschickt hatte, heißt es dazu, bei der Wiederaufnahme sei in solchen Fällen kein ärztliches Attest erforderlich. Eltern müssten aber schriftlich bestätigen, dass ihr Kind in den vergangenen 48 Stunden vor Rückkehr in die Kita keine Corona-typischen Symptome hatte. Den Trägern lägen Musterschreiben vor, die dann zum Einsatz kommen müssten, so Scheeres.