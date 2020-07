Berliner Corona-Tests an Flughäfen am Montag noch nicht gestartet

An welchem Tag das Testzentrum nun öffnen wird, sei noch unklar, so der Flughafensprecher. Man arbeite derzeit gemeinsam mit der Charité an der Umsetzung. Berlins wichtigstes Coronakrankenhaus wird den Aufbau des Zentrums koordinieren.

Niemuth stieg in den Flieger nach Berlin, wo sie ebenfalls nicht mehr kontrolliert wurde oder einen Passagierschein zur Kontaktnachverfolgung ausfüllen musste. "Da war gar nichts anders als sonst." Beide Frauen hatten sich vor und nach der Reise auf eigene Faust bei den jeweiligen Gesundheitsämtern gemeldet. Daniela Reinsch musste in ihrer Heimtstadt den negativen Corona-Tests zumindest per Email an die Behörde weiterschicken. In Berlin musste Ute Niemuth nur per Telefon Bescheid sagen, Unterlagen wie etwa das Testergebnis habe das Gesundheitsamt in Friedrichshain-Kreuzberg nicht angefordert. "Das hat mich echt gewundert", sagte Niemuth. "Aber da könnte ja jetzt jeder anrufen."

Wie löchrig das Überwachungssystem derzeit ist, erfuhren zuletzt auch die in New York lebende Künstlerin Ute Niemuth und ihre Bekannte Daniela Reinsch. Sie war vergangene Woche aus New York gemeinsam nach Frankfurt gereist, Niemuth flog danach noch weiter nach Berlin. Nirgendwo hätten sie als Rückkehrer aus dem Hochrisikogebiet USA spezielle Kontrollen durchlaufen müssen. "Nein, das ist alles Eigenverantwortung", sagte Reinsch dem rbb. Zwar gebe es am Frankfurter Flughafen bereits ein Zentrum für Corona-Tests, diese seien aber freiwillig - und die Wartezeit extrem lang. "Ich habe zwei Stunden in der Schlange gestanden." Das Ergebnis bekomme man online zwei bis acht Stunden später. Reinsch selbst sei nach dem Test allerdings direkt mit dem Zug weitergereist.

Bislang ist nicht geplant, die Tests an den Flughäfen auch verpflichtend zu machen. Die Reisenden seien "ja erst mal nur ein Verdachtsfall", sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Einen Test vorzunehmen ist schon ein starker Eingriff in die Intimsphäre beziehungsweise in die körperliche Unversehrtheit", sagte die SPD-Politikerin. Müller sprach vergangene Woche von einem "Angebot", dass man den Reisenden machen wolle: "Entweder ihr geht in die freiwillige Quarantäne, oder ihr lasst euch hier testen." Man gehe davon aus, so der Regierende Bürgermeister, dass die Quarantäne nur von einer "geringen Zahl von Menschen attraktiv" gefunden wird.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will hingegen prüfen lassen, ob es rechtlich möglich sei, verpflichtende Tests einzuführen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) drängte am Montag erneut auf eine Testpflicht: Diese müsse "unbedingt" und "so schnell wie möglich" kommen, forderte Söder. Bayern werde nun alles organisatorisch vorbereiten, um bei einer entsprechenden Regelung des Bundes direkt mit Pflichttests anfangen zu können.