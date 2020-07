In zweieinhalb Wochen beginnt die Schule - und bis dahin werden Zehntausende Urlauber aus Spanien, der Türkei oder Asien wieder in Berlin und Brandenburg landen. Das Corona-Risiko ist unbekannt hoch. An Flughäfen könnte es Tests geben - doch einige Fragen sind offen.

Der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid hat die geplanten Corona-Tests an Flughäfen für Rückkehrer aus Risikogebieten kritisiert. "Fachlich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar", sagte der Mediziner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Er ist als Amtsarzt für den Bezirk Reinickendorf mit dem Flughafen Tegel zuständig. "Diese Testung schafft es nicht, Sicherheit herzustellen."

Bestes und sicherstes Mittel sei weiter eine Quarantäne von 14 Tagen, sagte Larscheid. In dem Zeitraum könnten Menschen regelmäßig getestet werden und am Ende sicher sein, nicht mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein. "Absurd ist, dass wir eine entsprechende Rechtsverordnung haben und nun gleichzeitig dafür sorgen, dass diese umgangen werden kann", so Larscheid. "Niemand wird gezwungen, in ein Risikogebiet in Urlaub zu fahren. Wer dieses Risiko dennoch auf sich nimmt auf Kosten der Allgemeinheit, der soll nach Rückkehr in Quarantäne gehen."

Die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern hatte sich am Mittwoch darauf verständigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Ein Gesamtpaket zum Umgang mit Rückkehrern soll am Freitag beschlossen werden. Unklar ist bisher, wer für diese Tests zahlen soll.

Am Mittwoch wurde ebenfalls bekannt, dass sich eine vierköpfige Familie aus Cottbus mit Corona infiziert hatte. Sie war am Sonntag mit einem Flugzeug aus Mallorca in Nürnberg gelandet und dann mit dem Auto gefahren.

Die Flughafenbetreiber fordern unterdessen klare Zuständigkeiten für möglicherweise verpflichtende Corona-Tests für Reisende. Wenn diese Tests angeordnet werden, müssten sie Behörden durchführen. Flughafenmitarbeiter seien nicht befugt, Passagiere zu untersuchen. Außerdem müsse geklärt werden, wie man mit positiv getesteten Reisenden umgehen solle.