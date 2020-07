Die Tests sind zwar freiwillig, doch wer keinen negativen Test habe, müsse in häusliche Quarantäne, so die Gesundheitssenatorin. Eine rechtliche Verpflichtung für einen Corona-Test nach Rückkehr soll es zunächst nicht geben. Das werde aber geprüft, hieß es im Beschlusspapier der Minister, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich innerhalb von 72 Stunden testen lassen", erklärte Kalayci weiter. "Allerdings nicht in den Flughäfen." In Frage kommen dafür etwa Arztpraxen oder Gesundheitsämter.

Für Menschen, die aus Staaten mit hohem Infektionsrisiko nach Deutschland zurückkommen, sollen demnach an den Flughäfen und Seehäfen Teststellen eingerichtet werden. Rückreisende aus Risikoländern sollen künftig in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei angesprochen werden und auf das Angebot der Tests hingewiesen werden.

In Berlin sollen die Teststellen am Flughafen Tegel bereits in der kommenden Woche eingerichtet werden, das hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Donnerstag angekündigt. Auch am Flughafen Schönefeld ist eine Teststelle in Planung, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Freitag mit. Wann die beiden Einrichtungen an den Start gehen, ist aber noch unklar. Für die Flughäfen Tegel und Schönefeld würden die Tests einen enormen Aufwand bedeuten, so die FBB.

Zwar meldet die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) einen Schwund an Passagierzahlen. Im laufenden Monat seien an den beiden Flughäfen knapp 400.000 Passagiere abgefertigt worden, sagte eine Sprecherin des FBB rbb|24. Im Vorjahreszeitraum waren es hingegen über zwei Millionen Passagiere. Täglich gebe es aber immer noch 25.000 Passagiere und 250 bis 300 Starts und Landungen an den beiden Airports.