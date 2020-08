Andreas Berlin Mittwoch, 12.08.2020 | 15:08 Uhr

Ich glaube hier ist mal wieder die Sichtweise der Dinge das entscheidende.

97,8% negativ .... ist doch eine Hammer Zahl.

Sie ist besorgt .... das sich weniger Leute im Ausland anstecken als im Inland ?

Oder mal so pauschal besorgt..... wenn man mit den Tests die Leute findet die sich infiziert haben ....naja das will man doch. Ob man nun 100 findet oder 1000 findet ist doch eher das Problem der Infizierten ?



Irgendwie weiß man wohl nicht so recht was man will und ist dann immer wieder auf neue überrascht vom Ergebnis.