dpa/Marijan Murat Audio: Radioeins | 10.08.2020 | Interview mit Günther Fuchs, GEW | Bild: dpa/Marijan Murat

Start ins Corona-Schuljahr - GEW rechnet mit Schulschließungen in Berlin und Brandenburg

10.08.20 | 12:27 Uhr

Nach Home-Schooling und Sommerferien hat der reguläre Schulunterricht in Berlin und Brandenburg wieder begonnen. Zwar mit Hygieneauflagen, aber ohne Maskenpflicht im Unterricht. Eine fragile Situation, heißt es von der GEW.

Nach monatelangem Home-Schooling gehen seit Montag die Kinder in Berlin und Brandenburg wieder zur Schule. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erwartet allerdings, dass es auch in der der Region wieder zu Schulschließungen kommen wird. Darum werde man nicht herumkommen, sagte der Brandenburger GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs am Montag dem rbb-Sender Radioeins. Der Schulbetrieb werde noch lange von der Pandemie gezeichnet sein. "Ich halte es für leichtsinnig zu erklären, dass wir Regelunterricht haben. Es ist ein Unterricht nach besonderen Regeln", sagte Fuchs.

Landesschülerausschuss fordert Notfallkonzept

Ähnlich wie Fuchs äußerten sich die Vereinigung Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter in der GEW und der Berliner Landesschülerausschuss. Die Vereinigung Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter der GEW kritisierte, die Stadt sei nicht gut genug auf erneute Schulschließungen vorbereitet. So hätte ein Hygienebeirat beispielsweise schon viel früher einführen können, sagte die Vorsitzende Gunilla Neukirchen am Montag im Inforadio vom rbb. "Von der Politik und der Gesamtplanung in der Stadt, da hätte sehr viel mehr passieren müssen", so Neukirchen. Man habe schließlich sechs Wochen Zeit gehabt. Der Berliner Landesschülerausschuss forderte zum Auftakt des neuen Schuljahres ein Notfallkonzept, um den Unterricht bei Corona-Fällen aufrechtzuerhalten.

Kritik an Unterricht ohne Maskenpflicht

Neukirchen, die auch Leiterin einer Schule in Steglitz-Zehlendorf ist, plädierte auch dafür, die Maskenpflicht auch auf den Unterricht auszuweiten. Ihre Schule habe das aufgrund wissenschaftlicher Empfehlungen beschlossen. "Wir tun alles, damit die Schülerinnen und Schüler geschützt sind." Dies finde auch große Zustimmung. "Die Eltern befürworten es sehr, auch wenn es eine große Belastung für die Schüler darstellt." Wie Neukirchen sagte, habe sie sich bei der Maskenpflicht eine andere Entscheidung von Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) gewünscht - und am besten auch eine bundesweit einheitliche Regelung.

In Berlin gilt in Schulgebäuden eine Maskenpflicht - allerdings nicht während des Unterrichts. In Brandenburg soll das Kabinett am Dienstag eine entsprechende Verordnung beschließen. Bis dahin ist der Mund-Nasen-Schutz freiwillig. Die bis zu den Ferien geltende Abstandsregel von 1,50 Meter muss nicht mehr eingehalten werden. Unterrichtet wird in Klassengrößen wie in den Zeiten vor der Corona-Pandemie.

Fuchs: Probleme "mit Masken allein nicht zu lösen"

Der Brandenburger GEW-Landesvorsitzende Fuchs sagte dagegen, es sei vernünftig, dass die Maskenpflicht im Unterricht nicht gelte. "Wir müssen aber über das Hygienekonzept an Schulen sprechen", so Fuchs. "Die Klassen sind viel zu voll, das heißt wir haben zu viele Schüler in zu kleinen Räumen." Problematisch sei es auch, dass es teilweise zu wenig Lehrkräfte gebe und man könne eine Klasse auch nicht aufteilen. "Das werden wir mit Masken allein nicht lösen können."

Bildungssenatorin Sandra Scheeres verteidigte auch den Verzicht auf eine Maskenpflicht im Unterricht. Gerade in Lernsituationen sei das schwierig, sagte die SPD-Politikerin am Montag beim Besuch einer Schule in Berlin-Kreuzberg. Das gelte vor allem für die kleineren Kinder, wenn deren Mimik nicht zu sehen sei. Klar sei aber, dass es wichtig sei, die Infektionszahlen im Blick zu behalten und den Hygieneplan gegebenenfalls anzupassen, sagte Scheeres.