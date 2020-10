imago images Audio: Inforadio | 12.10.2020 | Beatrice Kramm im Interview | Bild: imago images

IHK Berlin übt scharfe Kritik - "Beherbergungsverbote sind für Betriebe eine Katastrophe"

12.10.20 | 10:12 Uhr

Die Kritik an den Beherbergungsverboten reißt nicht ab. Die Chefin der Berliner IHK warnt im rbb vor weiteren massiven wirtschaftlichen Folgen, auch durch die Sperrstunde. Der Regierende Bürgermeister will das Beherbergungsverbot auf den Prüfstand stellen.

Die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) übt scharfe Kritik sowohl an der Sperrstunde in der Hauptstadt als auch an Beherbergungsverboten während der Herbstferien. IHK-Präsidentin Beatrice Kramm sagte am Montagmorgen im Inforadio des rbb, beide Regelungen seien nicht zielführend und fügten der Berliner Wirtschaft noch stärkere Schäden zu.



Die meisten Gastronomen und Bars in Berlin hätten sich viele Gedanken gemacht und Hygienekonzepte erstellt. "Da fragt man sich natürlich schon, warum jetzt alle von der Sperrstunde betroffen sind, obwohl sich so viele von ihnen wahnsinnig viel Mühe gegeben haben und sich an alles gehalten haben, was von ihnen verlangt wurde. Und wir wissen auch alle: Partys lassen sich überall feiern", sagte Kramm. Die verhängte Sperrstunde in Berlin sei letztlich nicht zielführend.

Dass der Senat Hilfen für diese Betriebe angeboten habe, sei gut, aber: "Der Senat muss genau hinschauen, wo diese Hilfen erforderlich sind. Hilfen per Gießkanne sind nicht unser Ziel", so die IHK-Präsidentin. Den Gastwirten müsse mit konkreten Maßnahmen geholfen werden, beispielsweise mit Miethilfen.

IHK-Chefin warnt vor Stigmatisierung

Auch die von den meisten Bundesländern verhängten Beherbergungsverbote lehnte Kramm entschieden ab: "Das ist für die Betriebe eine Katastrophe. Im Sommer war ein bisschen Erholung möglich, zuvor lagen die Stornierungen bei über 80 Prozent. Die Tourismusbranche hat auf die Herbstferien gehofft, und jetzt gibt es mehr Stornierungen als Neubuchungen. Das ist auch eine Katastrophe für viele andere, zum Beispiel für Dienstleistungsunternehmen, Busunternehmen, Museen und andere Attraktionen", so die Berliner IHK-Präsidentin. Hinzu komme: Beherbergungsverbote führten zur Stigmatisierung von Berlinerinnen und Berlinern.



"Klar ist natürlich: Der Gesundheitsschutz und die Eindämmung der Infektionszahlen haben immer Priorität, aber Verordnungen allein reichen nicht. Man muss sich auch andere Wege ausdenken", so Kramm weiter. Sie forderte eine Politik der kleinen und behutsamen Schritte.

Laut Dehoga verheerende Lage in Brandenburg

Auch aus Brandenburg kommt deutliche Kritik. Der Vorsitzende des dortigen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Olaf Schöpe, sprach am Montag im rbb von einer "Katastrophe für unsere Hoteliers". Sie müssten nun mit "enormen Stornoquoten" rechnen, und das zu Beginn der Herbstferien, in die große Hoffnungen gesetzt worden seien.



Schöpe leitet selbst ein Hotel in Peitz (Spree-Neiße). Im Sommer habe er "volle Bücher" gehabt, auch der Oktober sei bei ihm gut gebucht gewesen. "Die vollen Bücher haben sich inzwischen dramatisch geleert, meine Stornoquote liegt bei 60 Prozent", so Schöpe. So wie ihm gehe es der gesamten Hotelerie in Brandenburg. Laut einer Erhebung aus dem September seien zwi Drittel der Brandenburger Tourismusbetriebe in Existenznöten. "Jetzt müssen wir hier mit einer Pleitewelle rechnen.", so der Dehoga-Vorsitzende. Und weiter: "Ich wünsche mir mehr Weitblick seitens derer, die Beschlüsse fassen."



In Brandenburg gilt seit Freitag ein Beherbergungsverbot für Touristen aus Berlin und anderen Corona-Hotspots in Deutschland. Tabu sind Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen.

Auch Müller sieht Beherbergungsverbot kritisch

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte an, dass die Beherbergungsverbote bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch noch einmal beraten werden. "Jetzt sehen wir bundesweit, wie die Zahlen mindestens insgesamt in allen Großstädten nach oben gehen. Beherbergungsverbote zum Beispiel zwischen Berlin und Brandenburg machen doch gar keinen Sinn", sagte er am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Wir haben Hunderttausende Pendler jeden Tag. Die begegnen sich im Einzelhandel, im Nahverkehr, auf der Arbeit. Und dann darf ein Berliner aber zwei Tage nicht im Spreewald übernachten. Das macht alles keinen Sinn." Die meisten Bundesländer hatten am Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. An dieser Regelung gibt es jedoch vermehrt Kritik.



Sendung: Inforadio, 12.10.2020, 7:05 Uhr