Schönebergerin Berlin Sonntag, 11.10.2020 | 09:23 Uhr

Dafür wird schon wieder Steuergrld in die Hand genommen. Hier im SchönebergerNorden haben haben etliche Läden ( Bekleidung, Schreibwaren etc.) aufgeben müssen. Teilweise stehen sie leer, in die anderen sind Cafes bzw. Barbershops eingezogen. Was sagt uns das? Hätten sie Alkohol verkauft, würde sie noch existieren? Und die neuen Cafes dürfen nun auf Hilfe zur Abzahlung ihrer Kredite hoffen? Haben die vorausschauend eröffnet? Möchte die Wirtschaftssenatorin, dass wir anstatt lebendiger Stadtteile nur noch Fress- und Saufmeilen haben, damit Touristen Geld einbringen? Für mich sieht das so aus. Aber bei steigendem Infektionsrisiko kommen ja keine Massen. Spült man das Geld gleich in den Gulli, spart man sich den Verwaltungsaufwand.