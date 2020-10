Der Bezirk will damit nach eigenen Angaben die Außengastronomie in der Corona-Krise unterstützen. "Wir möchten mit dieser Regelung einen Beitrag leisten, den bisherigen Umfang und Gästeanzahl durch die Nutzung der Außenbereiche auch im Winter aufrecht erhalten zu können", sagte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne).

Heizflächenstrahler und so genannte Einhausungen dürfen demnach innerhalb der genehmigten Flächen im Außenbereich aufgestellt werden. Die Betreiber müssten jedoch eine "störungsfreie, sichere Begehbarkeit gewährleisten" und die Gehwege so freihalten, dass Menschen mit Einschränkungen und Kinderwagen diese gefahrlos benutzten können, heißt es.

Gasbetriebene Heizpilze jedoch bleiben verboten. Denn erlaube man diese, heißt es in der Pressemitteilung, würde das dem Beschluss des Senats zur Feststellung des Klimanotstands in Berlin zuwiderlaufen. Außerdem gilt die Neuregelung nur bis 31. März 202, wie die Stadtverwaltung am Montag bekannt gab.