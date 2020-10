Mit dem Beschluss reagiert die Bezirksverwaltung auf die prekäre Situation von Cafés, Kneipen und Restaurants in der Corona-Pandemie. Wegen der vielen Neuinfektionen in Berlin hatte der Senat am Dienstag über die geltenden Abstandsregeln hinaus eine Sperrstunde ab 23 Uhr beschlossen.

Bestehende Corona-Vorschriften seien in Berlin kaum kontrolliert und auch nicht sanktioniert worden. "Eine Sperrstunde für alle Betriebe, also auch für die, die sich vorbildlich verhalten, halten wir für nicht gerecht und schon gar nicht zielführend. Die Treffen werden dann in den privaten Wohnraum verlagert."

Der Branchenverband sieht sich vom Senat zu Unrecht für die vielen Neuinfektionen verantwortlich gemacht. "In den Betrieben fragt man sich, warum eine ganze Branche bestraft wird. Nach unserem Kenntnisstand stammen die steigenden Infektionszahlen von privaten Veranstaltungen und illegalen Partys in den verschiedenen Parks", sagt Dehoga-Chef Lengfelder.

Laut einer Umfrage des Gastronomieverbands Dehoga steht deshalb etwa jede zehnte Gaststätte in Berlin vor dem Aus. "72,5 Prozent der Betriebe um ihre Existenz, 12,5 Prozent droht die Insolvenz schon im Oktober", erklärte Dehoga-Geschäftsführer Thomas Lengfelder rbb|24 am Donnerstag. Fast alle Betriebe rechneten wegen der Corona-Maßnahmen mit Umsatzeinbrüchen im Oktober und den folgenden Monaten.

In Neukölln können Restaurants und Kneipen nun zumindest im Außenbereich neuen Spielraum bekommen: Neben sogenannten Einhausungen durch Pavillons können im Bezirk demnächst auch Vergrößerungen von Außenflächen und elektrische Heizstrahler genehmigt werden. Gasbetriebene Heizpilze bleiben in Neukölln hingegen verboten, wie Bezirkssprecher Christian Berg rbb|24 sagte. "Die sind in vielen Fällen nicht mit den Brandschutzbestimmungen zu vereinen und kommen unter Zeltplanen oder Pavillons für die allermeisten Betriebe ohnehin nicht infrage", so Berg.

Der Beschluss in Neukölln hat zur Folge, dass Bürgersteige im Bezirk bald wohl etwas anders aussehen werden: An den Hauswänden entlang soll weiterhin ein Bereich verlaufen, den Gastronomen mit Tischen und Stühlen besetzen dürfen. Der Bereich daneben, der normalerweise für Fußgänger und Rollstuhlfahrer freigehalten werden muss, darf künftig als Gastrofläche genutzt werden. Als Ausgleich muss ein dritter Teil des Bordsteins frei bleiben, der gleich neben der Straße verläuft.

Bezirkssprecher Christian Berg fasst die Maßnahmen der Verwaltung gegenüber rbb|24 so zusammen: "Wir haben alles ausgereizt, was für einen Bezirk zur Hilfe für die Gastronomie möglich ist." Für Fußgänger und Rollstuhlfahrer könnten manche Straßenabschnitte in Neukölln in den nächsten Monaten zum Zickzackkurs werden.