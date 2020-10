david Dienstag, 20.10.2020 | 08:48 Uhr

viele halten sich an die regeln und was ist sie werden wieder für die bestraft die ihr ego nicht zurückstellen können und hinterher wollen diese leute es nicht gewesen sein !

aber warum sich an anordnungen halte die heute gelten und am nästen tag schon wieder aufgehoben werden ?

man braucht auch keine angst vor strafen haben es wird ja nicht verfolgt !

ich habe mir den spaß gemacht zu zählen wie viel strafgeld ich woll verhängen kann (50€ pro kopf)nur wenn ich den bahnhof gesundbrunnen betrete. gestern kamm ich auf eine gesammtsumme von 2450€ und das vom eingang bis in den zug!

also sollen die politiker sich schön weiter zum göffel machen wir werden das wie immer selber regeln müssen und wir werden es schaffen da sich die mehrheit an die regeln hält.