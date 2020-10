Nur mit Maske und mit strengen Besucher-Obergrenzen: Wenn in sechs Wochen in Berlin die ersten Weihnachtsmärkte öffnen, dann wohl unter diesen Bedingungen. Am Dienstag will der Senat über ein entsprechendes Konzept der Wirtschaftsverwaltung beraten.

Trotz steigender Infektionszahlen sollen Weihnachtsmärkte in Berlin auch in diesem Corona-Jahr öffnen dürfen. Die Wirtschaftsverwaltung hat dazu ein Regelwerk erarbeitet, das der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beraten und womöglich auch beschließen wird. Die "Orientierungshilfe" sieht nach Angaben eines Sprechers vom Montag unter anderem eine Maskenpflicht sowie Obergrenzen für Besucher vor, die je nach örtlichen Gegebenheiten individuell festgelegt werden sollen. Bislang gilt, dass in Berlin Veranstaltungen im Freien mit bis zu 5.000 Personen erlaubt sind, in geschlossenen Räumen bis zu 1.000 Personen.

Am Dienstag will sich der Senat nicht nur mit einer Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten befassen, vielmehr wird dies auf allen öffentlichen Plätzen in Berlin erwogen, auf denen viele Menschen unterwegs sind.



Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) schloss am Sonntag in der Abendschau des rbb eine generelle Maskenpflicht in der Stadt nicht aus. Mit Blick auf die weiter steigenden Infektionszahlen sagte sie: "Wir sind in der Maskenpflicht schon sehr weit, was den ÖPNV und den Handel angeht." Im öffentlichen Raum könne da, wo es eng wird, eine Maskenpflicht ebenfalls Sinn machen. Ebenso komme eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen in Betracht, sollten die Fallzahlen weiter in die Höhe gehen.