Weil die vorgelegten Zahlen - gemessen an der Gesamtzahl an Clubs in der Sadt - eher gering ausfallen, sehen die Grünen die Clubs zu Unrecht als Verantwortliche für die steigenden Corona-Infektionszahlen abgestempelt. Zudem kritisierten die Grünen, es zeige sich, dass die Datenlage dünn sei und dabei etwa gar keine Informationen vorlägen, ob es bei den in Clubs ausgelösten Fällen um Indoor-Veranstaltungen gehe oder sich um Open-Air-Partys handele.

Mit einer ähnlichen Begründung hatte am Freitag das Berliner Verwaltungsgericht auch die Sperrstunde in der Hauptstadt gekippt. Der Senat hatte verfügt, dass Gaststätten Abends nur bis 23 Uhr öffnen dürfen und diesen Schritt als Maßnahme gegen die gestiegene Zahl an Neuinfektionen in Berlin gerechtfertigt. Elf Gastronomen hatten daraufhin einen Eilantrag gegen die Sperrstunde eingereicht, dem das Verwaltungsgericht schließlich stattgab. In der Urteilsbegründung hieß es, dass der Nutzen einer Sperrstunde zur Eindämmung der Corona-Pandemie "nicht nachvollziehbar" sei.