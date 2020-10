Andreas Berlin Donnerstag, 01.10.2020 | 13:32 Uhr

Müller: "Und was Friedrichshain-Kreuzberg da entschieden hat, will ich ganz klar sagen, ist nicht klug"

Kann man auch sagen willkommen im Club-Müller



Hilfe bereits im Juni abgelehnt...... hm und trotzdem hat der Bezirk die nächsten Monate überlebt....na das ist ja ein DIng.



Derzeit sei die Kontaktverfolgung im Bezirk noch gesichert, sagte Fraktionschef Sebastian Forck dem rbb. "Wir wissen aber alle nicht, wie der Herbst läuft, wie es weitergeht mit dieser Pandemie." Dann könnte es sein, dass vorhandene Personal nicht mehr ausreiche.

Hätte könnte sollte..... man weiß es nicht.... worüber beklagt man sich ? Das nicht jeder in Panik verfällt nur weil es sein könnte das unter Umständen vielleicht oder vielleicht auch nicht ...



Wenn dann doch Not am Mann/Frau ist ...brauchen die von der BW Wochen um nach Friedrichshain zu finden ?