Diese Nachricht kommt nicht überraschend: Angesichts der aktuellen Corona-Lage wird es in diesem Jahr keine Silvesterparty am Brandenburger Tor mit Publikum geben. Wirtschaftssenatorin Pop erteilte der Partymeile einem Medienbericht zufolge eine Absage.

Riesenpartys zum Jahreswechsel würden im Februar zu einer neuen Infektionswelle führen, begründete Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) die Entscheidung in der "Berliner Morgenpost" [morgenpost.de, Bezahlangebot] . Wie das Blatt weiter berichtet, ist am Brandenburger Tor aktuell nur noch ein Silvesterkonzert mit Fernsehübertragung und ohne Publikum geplant.

In den vergangenen Wochen wurden in Berlin bereits die großen Weihnachtsmärkte am Gendarmenmarkt und vor dem Charlottenburger Schloss abgesagt. Dem "MoPo"-Bericht zufolge stehe auch der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz kurz vor der Absage. Der Infektionsschutzverordnung [berlin.de] zufolge dürfen derzeit keine Weihnachts- oder Jahrmärkte stattfinden.

Laut der am 28. Oktober vom Berliner Senat beschlossenen Corona- Infektionsschutzverordnung dürfen Veranstaltungen im Freien derzeit sowieso nur mit höchstens 100 Teilnehmenden stattfinden. Auf der Webseite des Landes Berlin sowie der Silversterparty-Organisatoren wurde daher zuletzt um eine vorherige Anmeldung für die Partymeile gebeten. Zudem plante die Innenverwaltung Verbotszonen rund um das Brandenburger Tor und zwei weiteren Stadtteilen, in denen kein Feuerwerk gezündet werden darf.

Derweil wird es in Berlin voraussichtlich nicht zu einem Böller- und Feuerwerksverbot an Silvester kommen. Dies sei unrealistisch, solange es kein Verkaufsverbot für diese Ware gäbe, hieß es am Freitag aus der Senatsinnenverwaltung. Aus den Reihen der Berliner Grünen und aus der Gewerkschaft der Polizei war ein Böllerverbot gefordert worden, auch um Krankenhäuser in Corona-Zeiten zu entlasten.



Ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung betonte am Freitag, es gelte bereits bundesweit, dass insbesondere in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, Reet- oder Fachwerkhäusern und Bereichen mit großen Menschenansammlungen wie in Berlin rund um das Brandenburger Tor Feuerwerk nicht abgebrannt werden dürfe.

Das private Abbrennen von Feuerwerk sei bundesrechtlich nur an zwei Tagen im Jahr zugelassen. "Die Berliner Verwaltung geht im Rahmen ihrer Möglichkeiten deutlich darüber hinaus. Sie schränkt seit Jahren die bundesweit gesetzlich zulässige Abbrennzeit von 48 Stunden an Silvester und Neujahr nochmals ein", sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres, Martin Pallgen, am Freitag. Böller dürften an Silvester ab 18 Uhr bis Neujahr um 7 Uhr gezündet werden.

