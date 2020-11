Wochenlang tauchen wir in den Winter-Lockdown ab, verzichten auf Kontakte, Kultur und Cafés. Aber in der Silvester-Nacht – da sollen wir es ordentlich krachen lassen? Wie absurd ist das denn? Ach, im Freien steckt man sich nicht an mit Corona? So sicher bin ich mir da nicht, wenn wir Schlag zwölf alle auf die Straße laufen, uns in Grüppchen zusammenrotten, johlend den umstehenden um den Hals fallen.

Also: lieber keine Knallerei an Silvester. Das ist so ungefähr die harmloseste Einschränkung meiner Grundrechte, die ich mir vorstellen kann. Zumal man damit auch sonst so viel erreicht. Wir würden so viel Feinstaub einsparen, wie Deutschlands Autoverkehr in zwei Monaten erzeugt, wir verhindern Bürgerkriegs-ähnliche Szenen auf den Straßen. Ja, und wir vermeiden Verbrennungen, weggesprengte Finger, verletzte Augen. Und unsere Ärztinnen und Krankenpfleger, die schon jetzt an der Belastungsgrenze arbeiten und auf die noch schlimme Wochen zukommen, die werden es uns danken.

Andreas Reuter, ARD-Hauptstadtstudio