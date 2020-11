Berlin führt Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen ein

Für viele Schülerinnen und Schüler dürfte der Unterricht ab Mittwoch anstrengender werden - denn in Berlin soll ab dann an allen weiterführenden Schulen eine Maske im Unterricht getragen werden. Außerdem soll der Unterrichtsbeginn zeitlich entzerrt werden.

Ab dem kommenden Mittwochen müssen Schülerinnen und Schüler von Ober- und Berufsschulen in Berlin auch im Unterricht eine Maske tragen. Das teilte die Bildungsverwaltung am Freitagnachmittag mit. Demnach gilt die Regelung auch für das Lehrpersonal. Die Pflicht gilt auch dann, wenn die Schule nach dem Stufenmodell noch bei gelb steht. Normalerweise gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht erst ab der Stufe orange.

Warnstufe Gelb an über 700 Berliner Schulen

Corona-Stufenplan in Kraft

Außerdem werde der Unterrichtsbeginn an allen weiterführenden Schulen über einen Zeitraum von zwei Stunden gestreckt, hieß es aus der Bildungsverwaltung. Damit soll erreicht werden, dass die Schüler nicht alle gleichzeitig den öffentlichen Nahverkehr nutzen müssen.

Die Schritte wird damit begründet, dass trotz der Entwicklung der Infektionszahlen ein Offenhalten der Schulen gewährleistet werden soll. "Das ist in der aktuellen Situation ein weiterer wichtiger Schritt, den Regelunterricht unter Pandemiebedingungen aufrechterhalten zu können. Auch die Kitas erhalten zusätzliche Mittel für den Infektionsschutz", teilte Bildungssenatorin, Sandra Scheeres (SPD) mit.

Als Corona-Hotspot sieht Scheeres die Schulen nicht. Viele der Schüler würden sich jedoch eher in der Freizeit anstecken als in der Schule, sagte die Bildungssenatorin. Gerade in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen seien die Infektionszahlen bedingt durch die Herbstferien weiter gestiegen.



Gesundheitsministerin Dilek Kalayci (SPD) hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin zuletzt nach wie vor als "erschreckend hoch" bezeichnet.