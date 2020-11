Nachdem sich Bund und Länder auf neue Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie geeinigt haben, ist es nun an den einzelnen Bundesländern, diese umzusetzen. Das Brandenburger Kabinett will am Freitag die neuen Regeln beschließen.

Die Brandenburger Landesregierung will am Freitag neue Corona-Regelungen beschließen. Ministerpräsident Woidke erklärte am Donnerstag, er wolle sich an die Maßnahmen halten, die Bund und Länder vereinbart haben.

Die neuen Kontaktbeschränkungen seien angemessen, verhältnismäßig und notwendig, so der Ministerpräsident: "Wir haben heute den höchsten Stand in Brandenburg an Neuinfektionen in der Corona-Pandemie. Das heißt wir haben eine sehr ernste Situation."