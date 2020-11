"Das Virus ist nicht gefährlich genug, um diese Maßnahmen zu rechtfertigen", meinte AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt , der auch Laborarzt ist. Dafür sprächen aus seiner Sicht die Daten, die seit März ermittelt würden. Die Krise müsse ernst genommen werden, aber eine epidemische Lage nationaler Tragweite liege für ihn nicht vor. Seit Montag vergangener Woche sind Gaststätten, Theater, Kinos und Fitnessstudios zunächst bis Ende November geschlossen. Gaststätten dürfen Speisen nur per Lieferung oder Abholung verkaufen. Die AfD im Landtag hält die Maßnahmen für unverhältnismäßig und "in großen Teilen sogar offen verfassungswidrig", wie es in ihrem Antrag heißt.

Zu hitzigen Debatten in der Aktuellen Stunde sorgte ein Passus im AfD-Antrag, in dem behauptet wird, "31 Jahre nach dem Mauerfall (...) stehen innere Einheit und Freiheitsrechte durch staatliches Handeln erneut zur Disposition." Die AfD verglich mehrere Parteien mit der DDR-Staatspartei SED: Deutschland werde "im Bund und in den Ländern nunmehr von einer informellen Koalition regiert (...), die von den Linken bis zur CDU/CSU reicht", sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Berndt. Diese informelle Koalition "dominiert das Land auf allen Ebenen (...) Ihre Dominanz erinnert an die der SED in Vor-Wende-Zeiten." Seine Partei werde im Landtag von den anderen Parteien ausgegrenzt, so Berndt.



Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) wies diesen Vorwurf zurück. Die AfD sei in allen Ausschüssen vertreten und stelle den Landtagvizepräsidenten, so Liedtke. Auch Linksfraktionschef Sebastian Walter kritisierte die Äußerungen Berndts und zog seinerseits einen Vergleich mit der SED. "Das Ganze erinnert schon sehr an die ideologische Verblendung und den Hass, mit denen die SED-Führung den 'Klassengegner' und die 'Dissidenten' beschimpft und bekämpft hat", sagte Walter.