Die Bundesregierung plant offenbar, Nebenwirkungen eines möglichen Impfstoffs gegen Covid-19 mithilfe einer App zu erfassen. Wie der "Tagesspiegel" am Freitag berichtet, sollen so bereits geimpfte Personen in Echtzeit mögliche Symptome an die zuständigen Behörden übermitteln können.

In Deutschland soll diese Rolle das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) übernehmen, das als Bundesbehörde unter anderem für die Zulassung von Impfstoffen und deren Sicherheit zuständig ist.