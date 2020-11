Bild: dpa-Pool/Michael Kappeler

Vier bis sechs Standorte geplant - Ex-Feuerwehrchef Broemme baut auch Berliner Impfzentren auf

10.11.20 | 12:42 Uhr

Die Vorbereitungen auf die Corona-Schutzimpfungen in Berlin werden immer konkreter: Um den Aufbau der vier bis sechs Impfzentren soll sich Albrecht Broemme kümmern, der bereits das Corona-Krankenhaus verantwortete. Und auch ein erster Standort scheint festzustehen.



Der frühere Berliner Landesbranddirektor Albrecht Broemme wird nach rbb-Informationen die Impfzentren in der Hauptstadt aufbauen. Broemme war zuvor bereits für den Aufbau des Corona-Krankenhauses auf dem Messegelände verantwortlich. Dort soll nun eines der nach Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit insgesamt "vier bis sechs" Impfzentren entstehen, wie Broemme der "Berliner Zeitung" sagte. Ein Sprecher der Berliner Gesundheitsverwaltung sagte dem rbb am Dienstag, ein Standort auf dem Messelände sei "eine Möglichkeit". Bundesweit soll es nach einem Beschluss von Bund und Ländern insgesamt 60 Impfzentren geben. Für Dienstag sei vorgesehen, dass der Senat dem Bund einen Anlieferungsort für den Impfstoff mitteilt, an dem dieser gelagert werden könne, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Zuvor hatte die rbb-Abendschau am Montag darüber berichtet. Demnach soll der Standort aus Sicherheitsgründen geheim bleiben. Am Dienstag berät und informiert auch der Berliner Senat über das Thema.



Impfstoffe sollen durch Hersteller oder Bundeswehr geliefert werden

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hatte sich am Freitag gemeinsam mit Bundesminister Jens Spahn (CDU) auf ein einheitliches Vorgehen zur Versorgung mit Impfstoffen verständigt. Demnach soll der Bund die Impfstoffe beschaffen und finanzieren, während die Länder Impfzentren einrichten. Geplant ist den Absprachen zufolge, dass die Impfstoffe durch die Bundeswehr oder durch die Hersteller angeliefert werden. Der Bund übernimmt der Vereinbarung zufolge die Hälfte der Kosten für die Impfzentren.



Die Gesundheitsminister aus Bund und Ländern gehen davon aus, dass ein Impfstoff nach dessen Zulassung anfangs nur begrenzt zur Verfügung steht. Geimpft werden sollen zunächst ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen, dann Pflegekräfte sowie Mitarbeiter in Gesundheitsämtern, Polizei und Feuerwehr, Schulen und Kitas.



Ein effektiver Corona-Impfstoff in Europa und den USA ist zuletzt in greifbare Nähe gerückt: Als erste westliche Hersteller haben das Mainzer Unternehmen Biontech und der Pharmakonzern Pfizer am Montag vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung entscheidenden Studie veröffentlicht.

EU-Kommission: Vertrag über Biontech-Impfstoff ist fertig

Den Menschen in Europa soll der vielversprechende Corona-Impfstoff schnell nach einer Zulassung zur Verfügung stehen. "Die Verhandlungen mit der Pharmaindustrie sind abgeschlossen", bestätigten Kommissionskreise am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. "Der Vertrag ist in trockenen Tüchern." Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.



Deutschland möchte bis zu 100 Millionen Dosen erhalten. Damit sei die Bundesregierung in den Gesprächen in der EU angetreten, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin mit. Für eine Immunisierung sollen zwei Impfdosen pro Person nötig sein.

Sendung: Abendschau, 10.11.2020, 19:30 Uhr