Regeln ab Dezember - Neue Corona-Auflagen: Nutzer fragen, rbb|24 antwortet

16.12.20 | 15:21 Uhr

Die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona bringen die Bürger in eine Ausnahmesituation. Über das Webangebot und die Social-Media-Kanäle erreichen den rbb viele Fragen: Was ist noch erlaubt? Wie sollen wir uns verhalten? An dieser Stelle finden Sie Antworten.

Alle Antworten beziehen sich auf den Stand des Tages, an dem sie jeweils beantwortet wurden. ### Mittwoch, 16. Dezember ### Europäer (Cottbus): Bildungsministerin Britta Ernst soll gesagt haben, dass "Kitas im vorschulischen Bereich geöffnet" bleiben. rbb|24 schreibt "Kitas bleiben geöffnet". Könnt ihr das bitte mal genauer recherchieren, was jetzt genau zutrifft? Mein Sohn ist 3 (nicht Vorschule), meine Tochter 5, also Vorschule. Wen darf ich in die Kita bringen? Für Brandenburg gilt: Die Kitas bleiben für Kinder im vorschulischen Bereich zwar geöffnet. Allerdings bittet das Bildungsministerium Eltern darum, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. In Berlin findet generell kein Regelbetrieb in Kitas statt. Auch dort sollen Eltern die Betreuung ihrer Kinder anderweitig organisieren. Zwar gibt es eine Notbetreuung, diese sollen aber nur Berlinerinnen und Berliner in Anspruch nehmen, die einen außerordentlich dringenden Betreuungsbedarf haben und wenn keine andere Betreuung für das Kind möglich ist. Rocky (Berlin): Darf man nach 22 Uhr noch mit dem Hund raus? In der Corona-Verordnung für Berlin steht, dass das Verlassen der Wohnung aus "triftigem Grund" zulässig sei. Unter diesem Punkt ist auch die "Versorgung von Tieren" aufgeführt. Eine zeitliche Einschränkung dafür gibt es nicht. Hund und Besitzer dürfen also zum Gassigehen raus, auch nach 22 Uhr. In der Brandenburger Verordnung ist der Passus ähnlich formuliert. Auch dort heißt es, dass der "Aufenthalt im öffentlichen Raum nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes gestattet" sei. Unter diesen triftigen Gründen ist auch die "Inanspruchnahme veterinärmedizinischer Leistungen und die Versorgung und Pflege von Tieren" aufgeführt. Der Hund darf also ausgeführt werden – wenn es sein muss auch zwischen 22 und 5 Uhr.

Roger (Vetschau): Welche Regelungen treffen auf Werkstätten für Behinderte zu? Sind sie auch vom Lockdown betroffen? In der Berliner Corona-Verordnung steht, dass "das Verlassen der eigenen Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft nur aus triftigen Gründen zulässig" sei. Darunter ist auch das Aufsuchen von Einrichtungen der Pflege und der Behindertenhilfe zum "Zwecke der Inanspruchnahme der dortigen Betreuungsangebote" aufgeführt. Es ist auch gestattet, Menschen, die dort betreut werden, dorthin zu begleiten oder abzuholen. Allerdings sind die Einrichtungen verpflichtet, ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und nachzuweisen. In der Brandenburger Verordnung sind Behindertenwerkstätten nicht explizit aufgeführt. Auch ist fraglich, welchem Bereich sie zuzuordnen sind. In der Verordnung steht lediglich, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum aus triftigem Grund gestattet sei. Ein triftiger Grund ist unter anderem das Aufsuchen der Arbeitsstätte und das Aufsuchen nicht-geschlossener Bildungseinrichtungen und -betriebe. Reinhard A. (Finsterwalde): Wo ist man nun ausgangsbeschränkt? Muss ich in meiner eigenen Wohnung sein oder kann ich auch in einer anderen Wohnung die Zeit der Ausgangsbeschränkung absitzen? In der Brandenburger Verordnung wird keine Aussage darüber getroffen, in welchem geschlossenen Raum man sich aufzuhalten hat. Es wird nur aufgeführt, unter welchem Umständen man sich im öffentlichen Raum aufhalten darf, dafür muss es einen "triftigen Grund" geben. In der Berliner Verordnung steht: "Das Verlassen der eigenen Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft ist nur aus triftigen Gründen zulässig." Berlinerinnen und Berliner müssen sich also nicht zwingend in der eigenen Wohnung aufhalten. Wenn man häufig bei einer anderen Person verweilt, ist auch das gestattet.

Marco H. (Süddeutschland): Gelten die Lockerungen der Uhrzeiten am 24.12 und 31.12. generell für ganz Brandenburg oder gibt es da auch wieder unterschiedliche Regelungen von Landkreis zu Landkreis? Was passiert, wenn ich am 23.12. nach einer Fahrt von meinem Wohnort in Süddeutschland zu meinen Eltern in die Heimat nach 20 Uhr angehalten werde? Die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen am 24. und 31.12.2020 gelten für das Land Brandenburg. Unterschiedliche Regelungen einzelner Landkreise sind in der Verordnung nicht enthalten. Handelt es sich bei den Eltern um "unterstützungsbedürftige Personen", ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum und damit auch eine Anreise nach 20 Uhr erlaubt. Liegt dagegen kein triftiger Grund vor, ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nicht gestattet. Andy M. (Berlin): Wie schaut es mit Fahrschulen aus? Ist eine Fahrstunde ein triftiger Grund das Haus zu verlassen? In Brandenburg dürfen Fahrschulen, Musikschulen, Kunstschulen, Volkshochschulen und andere Weiterbildungseinrichtungen für Jugendliche, Familien und Erwachsene weiter Kurse und Unterricht anbieten. Allerdings gilt eine Obergrenze von bis zu fünf Schülerinnen und Schüler. Zudem müssen die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. In der Berliner Corona-Verordnung sind Fahrschulen nicht gesondert aufgeführt. Allerdings hat Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) "B.Z." und "Tagesspiegel" bestätigt, dass Fahrschulen geöffnet bleiben dürfen. Der Fahrlehrerverband Berlin ruft jedoch dazu auf, nur symptomfrei an der Fahrschule teilzunehmen. Zudem empfiehlt der Verband, dass Fahrschüler sich bei ihrer jeweiligen Fahrschule rückversichern sollten, ob der Unterricht wie gewohnt stattfindet. Denn einige Schulen schließen freiwillig.

Bitte schreiben Sie zu diesem Beitrag in die Kommentare nur weitere offene Fragen. Klassische Kommentare und reine Meinungsäußerungen werden an dieser Stelle nicht freigeschaltet. Wegen der Vielzahl der Anfragen ist eine persönliche Beantwortung nicht möglich. Viele Fragen werden uns mehrfach gestellt - schauen Sie also gern oben im Text nach, ob es auf Ihre Frage bereits eine Antwort gibt. An dieser Stelle beantworten wir Fragen nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage der in Brandenburg und Berlin geltenden Verordnungen zur Eindämmung von Corona. Bei unseren Antworten handelt es sich ausdrücklich um keine Rechtsberatung und wir übernehmen für die Richtigkeit der Angaben keine Haftung. Insbesondere treffen wir keine Aussagen in Bezug auf etwaige Bußgelder, übernehmen auch insoweit keine Haftung.