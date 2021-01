imago images/Oliver Mueller Audio: Inforadio | 04.01.2021 | Norman Heise im Interview | Bild: imago images/Oliver Mueller

Schulstart in Berlin und Brandenburg - Termin für Rückkehr zum Präsenzunterricht bleibt ungewiss

04.01.21 | 09:15 Uhr

Vorerst per Home-Schooling hat am Montag in Berlin und Brandenburg die Schule wieder begonnen. Wann wieder in den Schulen unterrichtet werden kann, bleibt unklar. Die Berliner Elternvertretung fordert eine schnelle Rückkehr und fordert ein "Teilungsmodell".

Für Berliner und Brandenburger Schülerinnen und Schüler hat die Schule am Montag von Zuhause aus begonnen - vorerst bis zum 10. Januar wird es keinen Präsenzunterricht geben.



In beiden Bundesländern gibt es lediglich für die Primarstufe, also für Grundschülerinnen und Grundschüler, eine Notbetreuung von bis zu 8,5 Stunden pro Tag. Diese kann nur von alleinerziehenden Eltern sowie von Familien wahrgenommen werden, in denen mindestens ein Elternteil in systemrelevanten Berufen tätig sein muss und die keine andere Möglichkeit der Betreuung haben.

Während in Berlin unabhängig von der Schulform kein Präsenzunterricht stattfindet, gibt es in Brandenburg Ausnahmen: Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen werden im Präsenzunterricht beschult. Dazu gehören die Jahrgangsstufe 10 aller Schulformen, die Jahrgangsstufe 12 an Gymnasien, 13 an Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien und Schulen des Zweiten Bildungswegs, sowie der Jahrgang des letzten Ausbildungsjahrs an beruflichen Schulen (OSZ).

Wartungsarbeiten an Berliner Bildungsplattform

Kurz vor dem Home-Schooling-Start in Berlin gab es erneut technische Probleme mit der Plattform "Lernraum Berlin". Wegen Wartungsarbeiten war die für das digitale Lernen unverzichtbare Plattform am Sonntag zeitweise nicht zu erreichen. Zunächst hatte darüber der "Tagesspiegel" berichtet.



Am Montagmorgen funktionierte die Plattform dann wieder, wie "Lernraum Berlin" auf Twitter mitteilte. Trotzdem kam es auch zum Schulbeginn für einen Teil der Schüler in Berlin zu Verzögerungen. "Bei der Anmeldung dauert es etwas länger als normal", teilte der Benutzer-Support am frühen Morgen mit.



Bei der Plattform Lernraum, die Zehntausende Berliner nutzen, hatte es vor Weihnachten Schwierigkeiten gegeben. In den Ferien wurde an Verbesserungen des Systems gearbeitet.

Distanzunterricht bis zum Februar?

Wie es in Berliner und Brandenburger Schulen nach dem 10. Januar weitergeht, darüber berät am Montag die Kultusministerkonferenz der Länder. Die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hofft, dass der reguläre Unterricht in der Schule wieder vor dem 18. Januar beginnen kann. "Ich wünsche mir, dass die Schülerinnen und Schüler, insbesondere in der Primarstufe und in den abschlussrelevanten Jahrgängen, wieder möglichst schnell in den Präsenzunterricht wechseln können", teilte sie Ende Dezember mit. "Doch das können wir nicht unabhängig vom Infektionsgeschehen entscheiden. Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir in Berlin die Phase des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause noch bis zum 17. Januar verlängern müssen." Der 17. Januar ist ein Sonntag, der Unterricht in der Schule könnte dann am Montag darauf wieder beginnen.



Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält Distanzunterricht bis zu den Winterferien für denkbar. Wegen der weiter hohen Infektionszahlen gehe er davon aus, dass der Distanzunterricht bis zum Start der Ferien am 1. Februar bestehen bleibe, hatte der Regierungschef dem rbb gesagt.

Landeselternausschuss fordert "Teilungsmodell"

Unterdessen fordert der Berliner Landeselternausschuss, die Kinder in der nächsten Woche wieder zur Schule gehen zu lassen. "Wir hätten die Schulen gern offen, und zwar im Teilungsmodell", sagte der Vorsitzende Norman Heise am Montag im Inforadio vom rbb. Grundschüler sollten im Wechsel drei Stunden unterrichtet und zweieinhalb Stunden betreut werden, Oberschüler sich täglich oder wochenweise in der Schule abwechseln. Bis zu den Winterferien in der ersten Februarwoche solle dieser Mittelweg beschritten werden, sagte Heise. Viele berichteten, dass das Lernen in halben Klassen viel effizienter sei. Für die Lehrkräfte bedeute es jedoch Mehraufwand, sich um zwei Gruppen zu kümmern.

Notbetreuung in Berliner Kitas - Appell in Brandenburg

Einschränkungen gibt es zurzeit auch bei der Betreuung kleinerer Kinder in Berlin und Brandenburg. In Berlin wird bis zum 8. Januar nur eine Notversorgung bei außerordentlich dringendem Betreuungsbedarf angeboten. Alle Eltern werden aufgefordert, in dieser Zeit ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Im Unterschied zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020 gibt es für den Kitabereich allerdings diesmal keine Liste systemrelevanter Berufe. Ziel sei gleichwohl, auch in diesem Bereich die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, heißt es auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Bildung [berlin.de] In Brandenburg bleiben alle Angebote der Kindertagesbetreuung für Kinder im Vorschulalter grundsätzlich geöffnet: Krippe, Kindergarten, altersgemischte Einrichtungen, Kindertagespflegestellen und sonstige Kindertagesbetreuungsangebote. Gleichzeitig wird allen Eltern "dringend nahegelegt, soweit möglich ihre Kinder Zuhause zu betreuen", heißt es auf der Internetseite des Brandenburger Bildungsministeriums [mbjs.brandenburg.de].



Allerdings gibt es in Brandenburg lokale Ausnahmen: Die Kindertagesstätten in Potsdam werden auch nach dem 4. Januar zunächst geschlossen bleiben. Auch die Kitas im Landkreis Prignitz bleiben mindestens bis zum 10. Januar geschlossen, hier gibt es nur eine Notbetreuung. Grund sind in beiden Fällen die hohen Inzidenzwerte, die dort zuletzt registriert wurden. Sendung: Inforadio, 04.01.2021, 8:20 Uhr