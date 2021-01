Mit Beginn des Unterrichts in Berlin nach den Weihnachtsferien gibt es erneut große technische Probleme mit der landeseigenen Online-Plattform "Lernraum Berlin". Am Montagmorgen konnten zahlreiche Nutzer die Plattform nur eingeschränkt oder gar nicht mehr benutzen: Videokonferenzen brachen ab, Unterrichtsmaterial war nicht erreichbar, etliche Nutzer konnten sich gar nicht erst anmelden. Das bestätigte das pädagogische Team des Lernraums dem rbb.



Nach Angaben des "Tagesspiegel" will die Senatsverwaltung für Bildung im Laufe des Montags Stellung nehmen und sich zunächst über die Lage informieren. Noch am Sonntag hatte der technische Dienstleister Wartungsarbeiten am "Lernraum" durchgeführt. Am Montagmorgen teilte "Lernraum Berlin" zunächst auf Twitter mit, das System laufe stabil.