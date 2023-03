Bündnis demonstriert gegen mögliche schwarz-rote Koalition in Berlin

Aufruf an SPD-Mitglieder

Hunderte Menschen haben am Samstag in Berlin gegen die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD demonstriert.

Wie ein Sprecher der Polizei dem rbb sagte, beteiligten sich bis zum frühen Nachmittag etwa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Demonstrationszug vom Hermannplatz in Neukölln bis zur SPD-Bundeszentrale, dem Willy-Brandt-Haus, in Kreuzberg. Teilnehmer hielten Banner und Plakate mit Aufschriften wie "Rückschrittskoalition stoppen!" oder "Berlin widersetzt sich".