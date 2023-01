Leuchtturm Berliner Samstag, 14.01.2023 | 17:09 Uhr

"Giffey ließ zudem durchblicken, dass sie um Menschen werben wolle, die bislang CDU gewählt hätten."



Ich glaube, die SPD hat genug damit zu tun, ihre bisherigen Wähler einigermaßen bei Laune zu halten. Mit einer Politik, die sich kaum noch von Grünen und Linken unterscheidet, wird man bisherige CDU- und FDP-Wähler nicht begeistern.

Bei der letzten Wahl war ich wegen Frau Giffey kurz davor, das erste Mal in meinem Leben SPD zu wählen, habe mich erst in der Wahlkabine umentschieden, weil ich doch ahnte, was kommen würde. Es war eine einzige Enttäuschung.

Wo bleibt der zügige Ausbau des U-Bahnnetzes oder die Befragung der Bevölkerung zum Weiterbau der A 100 (SPD-Wahlprogramm von 2021!)? Stattdessen fasst die SPD absurde Parteitagsbeschlüsse und die Klimakleber können sich über Monate austoben, und dazu noch die Geschehnisse der letzten zwei Wochen...

Wie gut, dass es Alternativen der bürgerlichen Mitte gibt, ich glaube, dass es an 12. Februar so einige Überraschungen geben wird.