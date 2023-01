Bei der Berlin-Wahl am 12. Februar werden keine Wahlbeobachter der OSZE eingesetzt.

Das hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa entschieden, nachdem sich eine Delegation Mitte Januar vor Ort ein Bild von den Wahl-Vorbereitungen gemacht hatte. In einem Bericht heißt es, fast alle Berliner Gesprächspartner hätten der Delegation signalisiert, dass sie Wahlbeobachter für nicht notwendig oder nützlich hielten.

Die Delegation stellt fest, die zuständigen Landes- und Bezirksebenen seien zuversichtlich, die Wiederholungswahl effektiv durchzuführen. Aufgrund der Empfehlungen der Expertenkommission "Wahlen in Berlin" seien konkrete Veränderungen vorgenommen worden.