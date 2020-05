DFB-Pokalfinale in Berlin soll am 4. Juli stattfinden

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Montag ein Konzept vorgestellt, wonach auch die wichtigsten DFB-Wettbewerbe in dieser Saison zu Ende geführt werden können. Das Pokalfinale in Berlin soll am 4. Juli steigen - als Geisterspiel. Und wenn die Politik zustimmt.