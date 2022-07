Es waren die atmosphärischen Höhepunkte unter ansonsten eher unspektakuläre Fußballkost. In der Alten Försterei, die bis auf den Gästeblock vollauf gefüllt war, hatten die Gastgeber das Spiel dabei von Beginn an unter Kontrolle. Nottingham, das bisher insgesamt 80 Millionen Euro für Neuzugänge investierte und damit mehr als etwa Real Madrid oder Paris St. Germain, konzentrierte sich vor allem auf die Defensive und dabei insbesondere darauf, das Zentrum geschlossen zu halten. Dementsprechend versuchte es Union immer wieder über die Außen und hierbei insbesondere über die starke rechte Seite mit Christopher Trimmel und Sheraldo Becker.

Die erste Chance des Spiels jedoch bot sich im Nachgang einer Ecke und bereits in der fünften Minute. Doch Niko Gießelmann köpfte eine Flanke von Dominique Heintz neben das Tor. Nottingham hatte offensiv wenig entgegen zu setzen, einzig ein Distanzschuss von Linksverteidiger Harry Toffolo (16. Minute) brachte Gefahr und klatschte an den Außenpfosten.

Sein Vorgänger im Union-Sturm hingegen blieb blass, einzig in der 40. Minute bot sich Awoniyi nach direktem Spiel eine Halb-Chance nach Direktabnahme, die jedoch deutlich neben den Pfosten rollte. Im Gegenzug hatte in der 43. Minute erneut Siebatcheu, der nach dem Führungstor deutlich präsenter wirkte, eine gute Tormöglichkeit. Sein Kopfball nach Flanke von Rani Khedira ging jedoch knapp neben den rechten Pfosten.

An der Spielkontrolle, die Union ausübte, änderte sich auch nach der Halbzeitpause nichts. Und wieder war es in der 60. Minute Siebatcheu, der einem Torerfolg am nächsten kam. Nach eine Gießelmann-Flanke und einem Torwart-Fehler von Nottinghams Schlussmann Dean Henderson, der den Ball nur vor die Füße des Unioners klären konnte, setzte der US-Amerikaner seinen Abschluss jedoch zu hoch an und verfehlte somit das Tor.

Kurz darauf wechselte Union-Trainer Urs Fischer die halbe Mannschaft aus, was auch dem Spielfluss anzumerken war. Die Präzision fehlte nun zusehends, auch wenn die eingewechselten Spieler, allen voran Kevin Behrens, ordentlich Einsatz zeigten. Doch auch Behrens verpasste nach schöner Vorarbeit von Jamie Leweling das 2:0 und setzte den Ball knapp neben den Pfosten (67.).