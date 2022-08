So manch Hertha-Fan wird sich nach nur zwei Wochen in der neuen Saison in die kuschelige, gar schwerelose Sommerpause zurückwünschen. Eben diese Zeit, in der alles noch nach den großen Chancen und nicht nach der harten Realität roch. Das Pokal-Aus in Braunschweig und die deutliche Pleite gegen Stadtrivale Union haben die Blau-Weißen schnell in die graue Wirklichkeit gezogen. Nach den zwei Niederlagen ist klar: Es wird ein langer Weg für Hertha. Alles wie immer also bei der "alten Dame"? Nun ja, nicht ganz, denn es gibt auch Hoffnung.

Solch eine 180-Grad-Wendung war zum einen absolut nötig, um die Blau-Weißen aus ihrer Lethargie in den modernen Fußball zu zerren. Zum anderen aber ist dieser Weg auch ein schwieriger. Die Spieler müssen sich an eine gänzlich andere Philosophie gewöhnen. Dass die Mannschaft drei Jahre härtesten Abstiegskampf und somit tiefste Verunsicherung in ihren Knochen hat, verlangsamt den Prozess weiter. Das Resultat ist ein schwacher Saisonstart, der auch in den kommenden Wochen womöglich noch nicht die gewünschten Punkte abwerfen wird.

Die erste Erkenntnis mag wenig bahnbrechend sein, das macht sie aber nicht weniger wahr. Hertha steht, das hat der Saisonstart sehr deutlich gezeigt, am Startpunkt eines Prozesses. Mit Trainer Sandro Schwarz wurde sich für einen neuen Weg entschieden, den es mit aller Konsequenz zu verfolgen gilt. In der Saisonvorbereitung hat sich bereits angedeutet, wo die sportliche Reise hingehen soll. Der sehr aktive Gegenpressing-Fußball des neuen Übungsleiters ist das direkte Gegenteil der in den vergangenen Jahren so passiven "alten Dame".

Das Rezept, um in die Erfolgsspur zu kommen, besteht aus den Zutaten Zeit, Geduld und Erfolgserlebnisse – jeweils Mangelware in den letzten Hertha-Jahren. Es wird auf das gesamte Umfeld ankommen, nicht zu früh in Panik zu verfallen und den Verantwortlichen Vertrauen zu schenken. Nach den vergangenen Spielzeiten ist dies für alle eine emotionale Mammutaufgabe.

Präsentiert sich die Mannschaft auch noch so blutleer und unterlegen wie am vergangenen Spieltag im Stadtderby, wird es dem Umfeld umso schwerer gemacht, dem Prozess zu vertrauen. Denn gegen Union waren es einmal die Grundtugenden dieses Sports, an denen Hertha scheiterte. "In der Zweikampfstärke und der Bereitschaft war der Gegner einfach besser als wir", analysierte Schwarz treffend.

Hertha lief am 1. Spieltag ligaweit am zweitwenigsten - und das auch nur, weil die TSG Hoffenheim in ihrer Partie gegen Borussia Mönchengladbach 70 Minuten zu zehnt agieren musste. Durch die geringe Laufbereitschaft rissen sich die Berliner defensiv immer wieder große Lücken selbst auf. Im eigenen Ballbesitz fehlten die Läufe ebenso, da allgemein zu wenig Bewegung und Tempo herrschte. Das Resultat: unzählige frühe Ballverluste. "Die Bereitschaft hat gefehlt. Es war in der Tat so, wenn man auf die Daten in der Halbzeitpause geguckt hat, dass wir die Sprints und Tempoläufe in Ballbesitz zu wenig gesetzt haben", erkannte auch Schwarz.

So scheiterte Hertha gegen Union am Grundsätzlichen - ein Umstand, der auch vergangene Saison oftmals bemängelt werden musste. Ein Rückfall in alte Muster. Zwar wurde auch das Pokalspiel in Braunschweig verloren, jedoch zeigte der Hauptstadtklub dort in den ersten 45 Minuten mit einer großen Aktivität, zu welchen Leistungen er fähig ist. Hier saßen Gegenpressing und Offensivspiel, da sich jeder Spieler intensiv beteiligte und giftig in den Zweikämpfen agierte. Fehlen diese Attribute als Basis, ist jede taktische Marschroute dahin.