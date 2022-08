Nach Pokal-Aus und Derby-Pleite war Hertha BSC früh in der Saison in der Bringschuld. Gegen Frankfurt kamen die Berliner dieser nach und zeigten eine ansprechende Leistung. Ein Spiel, das mutig machen sollte - aber nicht blind. Von Marc Schwitzky

Viele Trainer sind an dieser Mission in den letzten Jahren gescheitert. Doch Schwarz guckt nicht gerne in die Vergangenheit, die letzten Saisons interessieren ihn nicht - er bewertet, was er jetzt sieht. Und gegen Eintracht Frankfurt sieht der 43-Jährige eine deutliche Reaktion seiner Mannschaft auf den schwachen Saisonauftakt.

Womöglich waren es die Tage nach dem verlorenen Stadtderby, in denen Schwarz endgültig realisierte, was für eine Mammutaufgabe er mit dem Engagement bei der "Alten Dame" übernommen hat. Drei Jahre brutaler Abstiegskampf haben Verein und Mannschaft bis ins Mark erschüttert, sodass jeder neue Ansatz sich mit einer Machete durch einen undurchschaubaren Dschungel an Problemen, Verunsicherungen und Zweifeln schlagen muss.

Mit den neuen Kräften in der Startaufstellung weiß Hertha den allzu würdigen Heimspiel-Rahmen - eine Choreo zum 130-jährigen Vereinsbestehen färbt das Olympiastadion spektakulär in blau-weiß - zu nutzen. Sind es oft die Anfangsminuten, in denen die Mannschaft strauchelt, ist sie gegen die Eintracht von der ersten Sekunde an voll da. Bereits nach drei Minuten fällt die Berliner Führung: Ejuke gewinnt den Ball in der gegnerischen Hälfte, spielt schnell auf Dodi Lukebakio weiter, der per Flanke den in den Strafraum eingelaufenen Suat Serdar findet - 1:0 für Hertha.

Die frühe Führung im Rücken bringt Auftrieb. Die Mannschaft - erneut im Schwarz-typischen 4-3-3 aufgestellt - besticht mit genau dem, was gegen Union so fehlte: Laufbereitschaft, Aggressivität im Zweikampf und Schärfe in den eigenen Aktionen. So ist es immer ein guter Indikator dafür, ob Hertha voll da ist, wenn selbst der oftmals defensivfaule Lukebakio eifrig nach hinten arbeitet. Tut er an diesem Nachmittag. Die Blau-Weißen erwischen einen guten Tag. Mit 112 Kilometern laufen sie ganze fünf mehr als noch gegen Union.

Immer wieder kann der Gastgeber durch seinen neuformierten Dreiersturm aus Ejuke, Kanga und Lukebakio - allesamt sehr schnell und stark im Eins-gegen-Eins - gefährliche Nadelstiche setzen. So muss Kanga, perfekt von Mittelstädt in Szene gesetzt, in der 23. Minute eigentlich zwingend das 2:0 erzielen - wenige Meter vor dem Tor rutscht dem Neuzugang jedoch der Ball über den Schlappen.

Ist es im ersten Durchgang Hertha, das nach nur drei Minuten trifft, ziehen die Gäste aus Hessen nach Wiederanpfiff nach. In der 48. Minute verliert Innenverteidiger Filip Uremovic nahe am Mittelkreis verheerend leichtsinnig den Ball, sodass Frankfurts Angreifer nur noch Kempf überspielen müssen, um den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Torschütze Daichi Kamada hat letztendlich leichtes Spiel. Es ist in diesem Spiel der erste Rückfall Herthas in alte Muster - individuelle Patzer waren und sind ein großes Problem der Berliner Abwehr, da sie so oft mit nur einem Moment alles einreißen, was vorher erarbeitet wurde.

So auch am zweiten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Die Frage ist nun, wie Hertha mit einem solchen Nackenschlag umgehen wird, denn das regelmäßige Kollabieren nach Rückschlägen ist ein Merkmal der vergangenen Jahre gewesen. Doch die Mannschaft von Trainer Schwarz zeigt Widerstandsfähigkeit und entwickelt eine völlig offene Partie gegen einen wiedererstarkten Gegner, der eigentlich das Momentum auf seiner Seite hat. Die Partie ist nach dem 1:1 auffällig hektisch, keine Mannschaft kann ein deutliches Übergewicht entwickeln und damit Ruhe ins eigene Spiel bringen. Es geht hin und her.