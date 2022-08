Marius Bülter: Pure Freude. Natürlich war auch ein bisschen Erleichterung dabei. Es war sogar ein Stück weit unbeschreiblich. Das kommt nicht so häufig vor. ( lacht ) Klar war da auch ein bisschen Druck vorhanden, der fällt aber in dem Moment von einem ab.

rbb|24: Marius Bülter, es ist der zweite Spieltag, das erste Bundesliga-Heimspiel nach dem Wiederaufstieg: Bis kurz vor Schluss liegen Sie gegen Gladbach zurück, dann gibt es Elfmeter. Sie laufen an und schießen den Ball vor der Nordkurve zum 2:2-Endstand ins Tor. Die Bilder und Videos von den Szenen auf den Tribünen sind beeindruckend. Was ist Ihnen in dem Moment durch den Kopf gegangen?

Nach drei Spieltagen ist es schwierig, groß über unsere Stärken zu sprechen. Uns ist bewusst, dass wir übers Kollektiv kommen und eine gute Organisation auf dem Platz brauchen. Jeder muss für jeden da sein und wir müssen immer an unsere Leistungsgrenze gehen, um am Wochenende erfolgreich zu sein. Was uns ausmacht, wird man dann in den nächsten Wochen noch besser beurteilen können.

Wenn Sie sagen, dass Sie eigentlich zufrieden sind, es aber natürlich auch besser geht: Was macht Ihre Mannschaft in dieser Saison aus?

Nach dem Aufstieg war die Stimmung natürlich sehr gut. Das große Ziel, das wir hatten, haben wir gemeinsam erreicht. Die Vorfreude auf die Bundesliga war riesig und jetzt haben wir drei Spieltage gespielt. Man kann sagen: Wir sind angekommen. Zwei Punkte sind nicht schlecht, aber natürlich müssen wir uns noch steigern. Das wissen wir auch. Die Stimmung ist aber trotzdem gut, weil jeder im Verein weiß, um was es geht. Der Klassenerhalt steht über allem und da zählt jeder Punkt. Wir wollen in den nächsten Spielen daher auch dreifach punkten.

Sie sind im letzten Sommer vom 1. FC Union, einem Erstligisten, zu Schalke, damals neuer Zweitligist, gewechselt. Bei Union haben Sie nicht unerfolgreich gespielt, haben einige wichtige Tore geschossen. Was hat Sie dennoch dazu bewegt, ins Ruhrgebiet zu gehen?

Ich komme hier aus der Region und weiß, was für eine Strahlkraft der Verein hier hat. Daher wusste ich, wie stolz es einen macht, für diesen Verein spielen zu können. Das war sicherlich der Hauptgrund. Bei Union habe ich am Ende nicht mehr so viel gespielt und meine Position gab es in dem Spielsystem nicht mehr. Deswegen war es ein Stück weit schwierig für mich, damit umzugehen. Als sich dann die Möglichkeit eröffnet hat, auch wieder ein bisschen näher in die Heimat zu kommen, hat das Gesamtpaket einfach gestimmt.

Wie haben Sie sich seitdem weiterentwickelt? Was konnte Ihnen Schalke bisher mitgeben?

Ich bin damals mit dem Ziel hierhin gekommen, wieder in die 1. Bundesliga zurückzukehren. Das haben wir erreicht. Einen Aufstieg mitzumachen und dann auch noch mit so einem Verein, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich denke, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme.

Am Wochenende treten Sie mit Schalke gegen Ihren Ex-Klub an. Hatten Sie schon Kontakt zu ehemaligen Mannschaftskollegen?

Mit Niko Gießelmann habe ich kurz gesprochen. So viele von meinen alten Mannschaftskollegen sind ja auch gar nicht mehr da. Man schreibt sich mal kurz und hat auch immer mal wieder Kontakt mit den Physiotherapeuten und dem restlichen Staff. Ich freue mich natürlich auch, dass ich die ganzen Leute wiedersehe.